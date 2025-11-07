Παναθηναϊκός: Πλήγμα εν όψει ΠΑΟΚ για τους πράσινους, νοκ άουτ ο Σφιντέρσκι
Κάρολ Σφιντέρσκι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Super League 1

Παναθηναϊκός: Πλήγμα εν όψει ΠΑΟΚ για τους πράσινους, νοκ άουτ ο Σφιντέρσκι

Ο διεθνής Πολωνός φορ υπέστη τράβηγμα στο δικέφαλο μηριαίο μυ στο παιχνίδι με τη Μάλμε 

Παναθηναϊκός: Πλήγμα εν όψει ΠΑΟΚ για τους πράσινους, νοκ άουτ ο Σφιντέρσκι
Χωρίς τον πρώτο σκόρερ του στην εφετινή σεζόν, Κάρολ Σφιντέρσκι θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής (9/11, 21:00) τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Ο διεθνής Πολωνός φορ υπέστη τράβηγμα στο δικέφαλο μηριαίο μυ στο παιχνίδι της Πέμπτης (6/11) με τη Μάλμε στη Σουηδία κι αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, έχοντας χάσει νωρίτερα πέναλτι στο 20ό λεπτό. Ο Σφιντέρσκι που έκανε θεραπεία στην προπόνηση της Παρασκευής (7/11) στο «Γ. Καλαφάτης» αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 10 μέρες.

Το δε πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο ενόψει ΠΑΟΚ διότι έχει τεθεί ήδη εκτός ο «λαβωμένος» στον αστράγαλο Σίριλ Ντέσερς, ενώ ο Άλεξ Γερεμέγεφ απουσίασε ξανά απ’ την προπόνηση λόγω ίωσης. Κι ο μοναδικός «καθαρόαιμος» φορ που είναι διαθέσιμος τούτη την ώρα για τον Ράφα Μπενίτεθ, είναι μόνο ο Μίλος Πάντοβιτς.

Από εκεί και πέρα, στην προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Μάλμε έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Γερεμέγεφ. Θεραπεία ακολούθησαν οι Σφιντέρσκι, Σάντσες και ατομικό οι Καλάμπρια, Ντέσερς.


