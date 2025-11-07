Ολυμπιακός: «Έδεσε» τον Κοστίνια που υπέγραψε επέκταση συμβολαίου
SPORTS
Κοστίνια Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Έδεσε» τον Κοστίνια που υπέγραψε επέκταση συμβολαίου

Ο Πορτογάλος μετράει ήδη 52 συμμετοχές στα «ερυθρόλευκα» και πέρσι πανηγύρισε το νταμπλ με την ομάδα του Πειραιά

Ολυμπιακός: «Έδεσε» τον Κοστίνια που υπέγραψε επέκταση συμβολαίου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της επέκταση του συμβολαίου του Κοστίνια.

Ο τραυματισμός του Ροντινέι έφερε τον Κοστίνια στην πρώτη γραμμή στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, με τον Πορτογάλο ακραίο μπακ να σηκώνει το βάρος παιχνιδιών του Ολυμπιακού τόσο σε Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, φτάνοντας τις 13 συμμετοχές μέχρι στιγμής.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του 25χρονου αμυντικού, με την προηγούμενη συμφωνία να είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Να θυμίσουμε πως ο Κοστίνια μετράει ήδη 52 συμμετοχές στα «ερυθρόλευκα» και πέρσι πανηγύρισε το νταμπλ με την ομάδα του Πειραιά.



