Μπενίτεθ: Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ήταν σημαντική νίκη

Παναθηναϊκός με γκολ του Τζούρισιτς κέρδισε 1-0 τη Μάλμε στη Σουηδία και με 6 βαθμούς σε 4 ματς είναι σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League.Σ' αυτό το παιχνίδι επέστρεψε μετά από τη σεζόν 2015-16 στα Κύπελλα Ευρώπης και ο Ράφα Μπενίτεθ και ήταν ευχαριστημένος από τη νίκη και την απόδοση της ομάδας του.



«Το ξέραμε ότι θα ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, γι’ αυτό και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Είχαμε πει και χθες ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι προσπάθεια. Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για μας. Είδαμε όταν ακόμη και στο τέλος μας πίεσαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, η ομάδα αντέδρασε πολύ καλά κι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Οπότε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, είναι μία σημαντική νίκη για μας που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».

Για την απόδοση της ομάδας του: «Η αντίδραση που δείξαμε σε σχέση με το τελευταίο, ανεπιτυχές αποτέλεσμα που είχαμε, όπως ο χαρακτήρας που δείξαμε σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος είχε κι αυτό τις στιγμές του. Είχαμε κι εμείς τις δικές μας στιγμές, κυρίως με το πέναλτι και το δοκάρι. Προσπαθήσαμε να βρούμε χώρους για να επιτεθούμε, είχαμε κάποιους διαδρόμους και δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε πολύ καλά, γι’ αυτό και είμαι παρά πολύ ικανοποιημένος».

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε μετά από καιρό στην Ευρώπη: «Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε είμαι χαρούμενος για μένα. Είμαι περισσότερο χαρούμενος για τον σύλλογο, ήταν κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ κι ακόμα περισσότερο ευχαριστημένος για όλους τους φιλάθλους μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να έρθουν εδώ να μας υποστηρίξουν μέχρι τέλους. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω τους δώσαμε μία πολύ μεγάλη χαρά».



