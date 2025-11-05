Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Από τα κορτ στα dating apps: Η Ντανιέλ Κόλινς απορρίπτει τους «κοντούς» και ζητά τραπεζικό λογαριασμό
Από τα κορτ στα dating apps: Η Ντανιέλ Κόλινς απορρίπτει τους «κοντούς» και ζητά τραπεζικό λογαριασμό
Η Αμερικανίδα τενίστρια, Ντανιέλ Κόλινς, προκαλεί ξανά σάλο με το προφίλ της σε εφαρμογή γνωριμιών, όπου δηλώνει ότι «τελείωσε» με την εποχή του boss girl και αναζητά σύντροφο με υψηλά στάνταρ
Η Ντανιέλ Κόλινς (Νο. 65 στην WTA) βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς βίντεο από το προφίλ της σε εφαρμογή γνωριμιών έγινε viral, λόγω της σκληρής απόρριψης που εκφράζει σε άνδρες που δεν πληρούν τις υψηλές της απαιτήσεις.
Η 31χρονη Αμερικανίδα τενίστρια, μετά τον χωρισμό της, αναζητά νέο σύντροφο με έναν άκρως αντισυμβατικό και άμεσο τρόπο, που θυμίζει έντονα την εκρηκτική της προσωπικότητα μέσα στα κορτ.
Στο προφίλ της, η Κόλινς ξεκαθαρίζει ότι έχει αφήσει πίσω της την εποχή του «boss babe» και θέλει πλέον μια πιο «παραδοσιακή» ζωή:
«Τελείωσα με τη φάση του boss girl. Θέλω απλώς να μεγαλώνω τα κοτόπουλά μου, να κάνω δουλειές στο σπίτι, να φτιάχνω ψωμί με προζύμι, να είμαι μαμά σκύλων στο σπίτι και, ελπίζω, να κάνω μερικά μωρά σύντομα. Αν πρόκειται να πεις ψέματα για το ύψος σου, άσε με στην ησυχία μου. Αυτή είναι μια ζώνη "όχι για κοντούς"».
Η απαίτηση, ωστόσο, δεν σταματά στο ύψος: «Να σας πω κάτι... αν κάποιος έχει το θράσος να μου στείλει μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτετε και την πιο πρόσφατη τραπεζική σας κατάσταση».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κόλινς προκαλεί σάλο. Τον Ιανουάριο του 2025, στο Australian Open, απέκτησε το προσωνύμιο «κακιά» μετά τη νίκη της επί της τοπικής παίκτριας, Ντεστίνι Αϊάβα.
Μόλις τελείωσε ο αγώνας, η Κόλινς έβαλε το χέρι στο αυτί της, προκαλώντας τους φιλάθλους να τη γιουχάρουν. Όταν ξεκίνησε η συνέντευξη, και το κοινό την αποδοκίμαζε, εκείνη χαμογέλασε ειρωνικά και δήλωσε:
Η 31χρονη Αμερικανίδα τενίστρια, μετά τον χωρισμό της, αναζητά νέο σύντροφο με έναν άκρως αντισυμβατικό και άμεσο τρόπο, που θυμίζει έντονα την εκρηκτική της προσωπικότητα μέσα στα κορτ.
Στο προφίλ της, η Κόλινς ξεκαθαρίζει ότι έχει αφήσει πίσω της την εποχή του «boss babe» και θέλει πλέον μια πιο «παραδοσιακή» ζωή:
«Τελείωσα με τη φάση του boss girl. Θέλω απλώς να μεγαλώνω τα κοτόπουλά μου, να κάνω δουλειές στο σπίτι, να φτιάχνω ψωμί με προζύμι, να είμαι μαμά σκύλων στο σπίτι και, ελπίζω, να κάνω μερικά μωρά σύντομα. Αν πρόκειται να πεις ψέματα για το ύψος σου, άσε με στην ησυχία μου. Αυτή είναι μια ζώνη "όχι για κοντούς"».
Tennis star Danielle Collins goes viral for demanding dating profile https://t.co/wgsqHCDi3m pic.twitter.com/GmajbXpM4U— New York Post (@nypost) November 3, 2025
Η απαίτηση, ωστόσο, δεν σταματά στο ύψος: «Να σας πω κάτι... αν κάποιος έχει το θράσος να μου στείλει μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτετε και την πιο πρόσφατη τραπεζική σας κατάσταση».
Danielle Collins Critiques Australian Open Crowd After Victory— As E Dey Happen (@AsEdeyhappen001) January 17, 2025
American tennis star Danielle Collins took a jab at the Australian Open crowd, calling them "super drunk" following her victory over Australian qualifier Destanee Aiava. pic.twitter.com/2ehke7ERbm
Μόλις τελείωσε ο αγώνας, η Κόλινς έβαλε το χέρι στο αυτί της, προκαλώντας τους φιλάθλους να τη γιουχάρουν. Όταν ξεκίνησε η συνέντευξη, και το κοινό την αποδοκίμαζε, εκείνη χαμογέλασε ειρωνικά και δήλωσε:
«Ενώ ήμουν στο κορτ, σκεφτόμουν τη μεγάλη επιταγή που θα έπαιρνα όταν τελείωνε ο αγώνας. Ευχαριστώ, παιδιά, που ήρθατε απόψε για να με υποστηρίξετε».
Η Κόλινς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σε τηλεοπτικά ριάλιτι, όπως το «The Bachelorette», αν και αμφέβαλε για το κόστος της συμμετοχής της: «Θα το σκεφτόμουν, αλλά εξαρτάται. Δεν ξέρω αν μπορούν να με αντέξουν οικονομικά».
Ειδήσεις σήμερα:
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
Η Κόλινς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σε τηλεοπτικά ριάλιτι, όπως το «The Bachelorette», αν και αμφέβαλε για το κόστος της συμμετοχής της: «Θα το σκεφτόμουν, αλλά εξαρτάται. Δεν ξέρω αν μπορούν να με αντέξουν οικονομικά».
Ειδήσεις σήμερα:
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα