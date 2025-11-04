Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Η «Μάχη των Φύλων» επιστρέφει: Σαμπαλένκα εναντίον Κύργιου στο Ντουμπάι
Η «Μάχη των Φύλων» επιστρέφει: Σαμπαλένκα εναντίον Κύργιου στο Ντουμπάι
Η ιστορική «Μάχη των Φύλων» στο τένις αναβιώνει στις 28 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι
Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η αντισφαίριση ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν επίσημο αγώνα «Μάχη των Φύλων» (Battle of the Sexes), τον τέταρτο στην ιστορία του αθλήματος. Ο πιο διάσημος αγώνας αυτού του είδους παραμένει φυσικά η νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ επί του Μπόμπι Ριγκς το 1973, η οποία αποδείχθηκε μια ιστορική στιγμή τόσο για το τένις όσο και για το γυναικείο κίνημα.
Σε ηλικία 55 ετών τότε, ο Ριγκς είχε νικήσει την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ τέσσερις μήνες νωρίτερα, πριν η Κινγκ, σε ηλικία 29 ετών, πάρει εκδίκηση.
Το 1992, ο οκτώ φορές πρωταθλητής Grand Slam Τζίμι Κόνορς, τότε 40 ετών, νίκησε την 18 φορές νικήτρια μεγάλων τουρνουά Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, τότε 35 ετών, βάσει τροποποιημένων κανόνων.
Σε αυτή τη σύγχρονη εκδοχή, που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, η Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, θα αντιμετωπίσει τον Νικ Κύργιο. Οι αρχικές προσδοκίες ευνοούν έντονα τη Σαμπαλένκα, καθώς έρχεται από μια θριαμβευτική κατάκτηση του US Open, που αποτελεί τον τέταρτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της.
Αντίθετα, ο Κύργιος έχει να αγωνιστεί σε επαγγελματικό τουρνουά από το Miami Open τον Μάρτιο και τα τελευταία χρόνια έχει περιορισμένες εμφανίσεις λόγω τραυματισμών.
Η Σαμπαλένκα δηλώνει πανέτοιμη, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό της για το ταλέντο του Κύργιου. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Νικ και το ταλέντο του, αλλά μην κάνετε λάθος, είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου», δήλωσε η πρωταθλήτρια.
Ο Κύργιος, παρά την απραξία του, απαντά στην πρόκληση με τον γνωστό του αέρα. «Όταν σε προκαλεί η Νο. 1 του κόσμου, απαντάς στην κλήση. Σέβομαι πολύ την Αρίνα, είναι μια υπερδύναμη και μια αληθινή πρωταθλήτρια», είπε ο Αυστραλός. «Αλλά δεν έχω κάνει ποτέ πίσω σε μια πρόκληση, και δεν είμαι εδώ απλώς για να παίξω, είμαι εδώ για να διασκεδάσω. Αυτό είναι για το οποίο ζω».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κύργιος βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής πριν από μερικούς μήνες, όταν αρχικά προέκυψε η ιδέα του αγώνα, λόγω των αμφιλεγόμενων σχολίων του για τη Σαμπαλένκα και τις γυναίκες τενίστριες γενικότερα. Είχε ισχυριστεί ότι «οι γυναίκες δεν μπορούν να επιστρέψουν τα σερβίς μας» και ότι εκείνος θα νικήσει με σκορ περίπου 6-2, τονίζοντας ότι θα εκπροσωπήσει την πλευρά των ανδρών.
Η Σαμπαλένκα είχε απαντήσει τότε με σκληρή γλώσσα, λέγοντας σε συνέντευξη Τύπου στο US Open: «Σίγουρα θα βγω εκεί και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τον κλωτσήσω στα οπίσθια».
Αναμφίβολα, η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, συνδυάζοντας το ανταγωνιστικό πνεύμα με το θέαμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Σε ηλικία 55 ετών τότε, ο Ριγκς είχε νικήσει την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ τέσσερις μήνες νωρίτερα, πριν η Κινγκ, σε ηλικία 29 ετών, πάρει εκδίκηση.
Το 1992, ο οκτώ φορές πρωταθλητής Grand Slam Τζίμι Κόνορς, τότε 40 ετών, νίκησε την 18 φορές νικήτρια μεγάλων τουρνουά Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, τότε 35 ετών, βάσει τροποποιημένων κανόνων.
Σε αυτή τη σύγχρονη εκδοχή, που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, η Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, θα αντιμετωπίσει τον Νικ Κύργιο. Οι αρχικές προσδοκίες ευνοούν έντονα τη Σαμπαλένκα, καθώς έρχεται από μια θριαμβευτική κατάκτηση του US Open, που αποτελεί τον τέταρτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της.
Αντίθετα, ο Κύργιος έχει να αγωνιστεί σε επαγγελματικό τουρνουά από το Miami Open τον Μάρτιο και τα τελευταία χρόνια έχει περιορισμένες εμφανίσεις λόγω τραυματισμών.
Η Σαμπαλένκα δηλώνει πανέτοιμη, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό της για το ταλέντο του Κύργιου. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Νικ και το ταλέντο του, αλλά μην κάνετε λάθος, είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου», δήλωσε η πρωταθλήτρια.
Ο Κύργιος, παρά την απραξία του, απαντά στην πρόκληση με τον γνωστό του αέρα. «Όταν σε προκαλεί η Νο. 1 του κόσμου, απαντάς στην κλήση. Σέβομαι πολύ την Αρίνα, είναι μια υπερδύναμη και μια αληθινή πρωταθλήτρια», είπε ο Αυστραλός. «Αλλά δεν έχω κάνει ποτέ πίσω σε μια πρόκληση, και δεν είμαι εδώ απλώς για να παίξω, είμαι εδώ για να διασκεδάσω. Αυτό είναι για το οποίο ζω».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κύργιος βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής πριν από μερικούς μήνες, όταν αρχικά προέκυψε η ιδέα του αγώνα, λόγω των αμφιλεγόμενων σχολίων του για τη Σαμπαλένκα και τις γυναίκες τενίστριες γενικότερα. Είχε ισχυριστεί ότι «οι γυναίκες δεν μπορούν να επιστρέψουν τα σερβίς μας» και ότι εκείνος θα νικήσει με σκορ περίπου 6-2, τονίζοντας ότι θα εκπροσωπήσει την πλευρά των ανδρών.
Η Σαμπαλένκα είχε απαντήσει τότε με σκληρή γλώσσα, λέγοντας σε συνέντευξη Τύπου στο US Open: «Σίγουρα θα βγω εκεί και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τον κλωτσήσω στα οπίσθια».
Αναμφίβολα, η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, συνδυάζοντας το ανταγωνιστικό πνεύμα με το θέαμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα