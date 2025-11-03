Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ο γιος του Μέσι έγινε 13 και γιόρτασε τα γενέθλιά του με χρώμα Μπαρτσελόνα
Ο γιος του Μέσι έγινε 13 και γιόρτασε τα γενέθλιά του με χρώμα Μπαρτσελόνα
Ο Λιονέλ Μέσι και η Αντονέλα Ροκουζο γιόρτασαν τα γενέθλια του Τιάγκο με ένα πάρτι αφιερωμένο στα μπλαουγκράνα χρώματα και το πνεύμα της Μπαρτσελόνα
Ο Τιάγκο Μέσι, ο πρωτότοκος γιος του Λιονέλ, γιόρτασε τα γενέθλιά του σε ένα πάρτι εμπνευσμένο από την πρώην ομάδα του πατέρα του. Ο γιος του Αργεντινού σούπερ σταρ έκλεισε τα 13 του χρόνια στις 2 Νοεμβρίου και οι γονείς του φρόντισαν να κάνουν την ημέρα του αξέχαστη. Το πάρτι είχε απόλυτα μπλαουγκράνα χρώματα, με ζώνη φωτογραφιών εμπνευσμένη από το «Καμπ Νόου» και τούρτα που έφερε τα εμβληματικά χρώματα και το σήμα της Μπαρτσελόνα.
Στα κοινωνικά δίκτυα, ο Λιονέλ και η Αντονέλα μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη γιορτή, γράφοντας συγκινημένοι: «Πόσο υπέροχο είναι να σε γιορτάζουμε, Τιάγκουι! Σε αγαπάμε πάρα πολύ.»
Παρότι η οικογένεια Μέσι έχει αφήσει τη Βαρκελώνη εδώ και τέσσερα χρόνια, φαίνεται ότι το πνεύμα και τα χρώματα των Καταλανών παραμένουν ζωντανά στην καρδιά τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Στα κοινωνικά δίκτυα, ο Λιονέλ και η Αντονέλα μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη γιορτή, γράφοντας συγκινημένοι: «Πόσο υπέροχο είναι να σε γιορτάζουμε, Τιάγκουι! Σε αγαπάμε πάρα πολύ.»
Παρότι η οικογένεια Μέσι έχει αφήσει τη Βαρκελώνη εδώ και τέσσερα χρόνια, φαίνεται ότι το πνεύμα και τα χρώματα των Καταλανών παραμένουν ζωντανά στην καρδιά τους.
View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα