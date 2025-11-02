Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στις Σέρρες
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στις Σέρρες
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 5-0 τον Πανσερραϊκό και παρέμεινε στην κορυφή μετά και την 9η αγωνιστική - Τετράδα ο Λεβαδειακός
Στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1 παρέμεινε μετά και την 9η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 5-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και προσπέρασε τον Ολυμπιακό ο οποίος είχε ανέβει προσωρινά στην κορυφή το Σάββατο μετά το 2-1 επί του Άρη.
Από την άλλη ο Λεβαδειακός νίκησε 2-0 εκτός έδρας την ΑΕΛ και πάτησε τετράδα!
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (9η)
Σάββατο (1/11)
Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός-Άρης 2-1
Κυριακή (2/11)
ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ-Παναιτωλικός Σε εξέλιξη
Δευτέρα (3/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ
Η Βαθμολογία (Σε 9 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ 23
2. Ολυμπιακός 22
3. ΑΕΚ 16
4. Λεβαδειακός 15
5. Βόλος 15
6. Άρης 12
7. Κηφισιά 12
8. Παναθηναϊκός 12
9. Ατρόμητος 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ 7
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΟΦΗ 3
14. Αστέρας Τρίπολης 3
*Ο ΟΦΗ έχει 7 αγώνες, ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν 8. Το ΑΕΚ-Παναιτωλικός είναι σε εξέλιξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»
Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς
Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 5-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και προσπέρασε τον Ολυμπιακό ο οποίος είχε ανέβει προσωρινά στην κορυφή το Σάββατο μετά το 2-1 επί του Άρη.
Από την άλλη ο Λεβαδειακός νίκησε 2-0 εκτός έδρας την ΑΕΛ και πάτησε τετράδα!
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (9η)
Σάββατο (1/11)
Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός-Άρης 2-1
Κυριακή (2/11)
ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ-Παναιτωλικός Σε εξέλιξη
Δευτέρα (3/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ
Η Βαθμολογία (Σε 9 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ 23
2. Ολυμπιακός 22
3. ΑΕΚ 16
4. Λεβαδειακός 15
5. Βόλος 15
6. Άρης 12
7. Κηφισιά 12
8. Παναθηναϊκός 12
9. Ατρόμητος 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ 7
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΟΦΗ 3
14. Αστέρας Τρίπολης 3
*Ο ΟΦΗ έχει 7 αγώνες, ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν 8. Το ΑΕΚ-Παναιτωλικός είναι σε εξέλιξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»
Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς
Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα