Συλλογικές συμβάσεις: Επέκταση σε επισιτισμό και ζαχαρώδη, πάνω από 400.000 εργαζόμενοι με έως 20% πάνω από τον κατώτατο
Οι νέες συμβάσεις επεκτείνονται στο σύνολο των εργαζομένων των δύο κλάδων για την περίοδο 2026-2028 - Το μήνυμα Κεραμέως
Με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και στη βάση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του Επισιτισμού και των Ζαχαρωδών Προϊόντων δύο νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που αφορούν συνολικά περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους.
Οι δύο Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% υψηλότερες από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.
Συγκεκριμένα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κλάδο του Επισιτισμού προβλέπει βασικό μισθό από 930 έως 1.100 ευρώ, αυξημένο έως και κατά 19,6% σε σχέση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Η σύμβαση αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας — περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους — και ισχύει από την 1η Απριλίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2028.
Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετες παροχές, όπως επίδομα γάμου με προσαύξηση 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης έως 15% και επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%
Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο των Ζαχαρωδών Προϊόντων αφορά άμεσα 6.000 εργαζόμενους, ενώ μέσω του μηχανισμού επέκτασης που προβλέπεται από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, οι ωφελούμενοι αυξάνονται κατά 17.000, φθάνοντας συνολικά τους 23.000 εργαζόμενους.
Η σύμβαση προβλέπει κατώτατα ημερομίσθια αυξημένα έως 7,2% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, με τη συνολική αύξηση να διαμορφώνεται στο 9,2% σε βάθος τριετίας. Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Προβλέπονται επίσης επιπλέον παροχές, όπως επίδομα γάμου με προσαύξηση 10%, επίδομα εκπαίδευσης έως 10% και προσαύξηση 20% για αρχιτεχνίτες.
«Η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε δύο εξαιρετικά μεγάλους κλάδους εργαζομένων και μάλιστα με κατώτατο μισθό αυξημένο έως και κατά 20% σε σχέση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, αποτελεί απτή απόδειξη της σημασίας και της χρησιμότητας της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.
Όπως πρόσθεσε, «ο κατώτατος μισθός αποτελεί ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους και μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, οι οποίες δύνανται να προβλέπουν διαρκώς βελτιούμενους όρους εργασίας».
