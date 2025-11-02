Μύκονος - Μαρούσι 77-75: Πρώτη εντός έδρας νίκη με φινάλε θρίλερ - Βίντεο

Μύκονος και Μαρούσι διεκδικούσαν στον μεταξύ τους αγώνα στο νησί των Κυκλάδων τη 2η νίκη σε τέσσερις αναμετρήσεις την τρέχουσα σεζόν στην Stoiximan Basketball League, με τους νησιώτες να χαμογελούν στο τέλος, επικρατώντας με 77-75, αν και καρδιοχτύπησαν...

Οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν ανώτεροι, ξέφυγαν και με +17 (71-54) 6:11΄΄ πριν τη λήξη, αλλά έγιναν... μάρτυρες ενός επιμέρους σκορ 4-21 του Αμαρουσίου, με το οποίο ισοφάρισε σε 75-75 στα 54΄΄ πριν τη λήξη, με τρίποντο του Σαλάς. Ο ίδιος όμως αστόχησε σε hook στα 13΄΄, ο Μουρ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και ο Άπλμπι διαμόρφωσε το τελικό 77-75 υπέρ της Μυκόνου στα 6΄΄ με λέι απ και έγινε... ήρωας! Στα 2΄΄ πριν το τέλος, ο Σιδηροηλιάς έκλεψε την μπάλα από τον Μέικον, με αποτέλεσμα το Μαρούσι να μην καταφέρει να ολοκληρώσει μια ανατροπή.









Με πέντε παίκτες (Ρέι, Χέσον, Άπλμπι, Κάναντι και Έβανς) να σημειώνουν διψήφιο πόντο, η Μύκονος πήρε βαθμολογική ανάσα, αφού αφήνει πίσω της εκτός από το Μαρούσι, δύο ακόμη ομάδες με 1 νίκη όπως είναι ο Ηρακλής και ο Άρης (σε 5 αγώνες), αλλά και τον Πανιώνιο που δεν έχει... σπάσει το ρόδι σε 5 αγωνιστικές.

Double double σημείωσε ο Μαξίμ Σαλας για το Μαρούσι, με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντοι και 9 ριμπάουντ ήταν η συνεισφορά του Τζάκορεϊ Ουίλιαμς.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 63-51, 77-75

Από έναν πρωταγωνιστή είχαν στο 1ο δεκάλεπτο οι δύο αντίπαλοι. Για τη Μύκονο, ο Κέντρικ Ρέι ήταν ο ηγέτης έχοντας συγκομιδή 8 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για το Μαρούσι 8 πόντους πέτυχε ο Μαξίμ Σαλάς, μετρώντας και 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Οι νησιώτες έκλεισαν την 1η περίοδο στο +4 (20-16) έχοντας 0/5 τρίποντα, ενώ 0/3 είχαν οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου έξω από τα 6.75.

Ο Μάικ Χέσον πήρε τη σκυτάλη από τον Κέντρικ Ρέι στη 2η περίοδο για τη Μύκονο, την ώρα που ο Σαλάς οδηγούσε το Μαρούσι για να φτάσει τους 14 πόντους και τα 7 ριμπάουντ μέχρι το ημίχρονο. Η Μύκονος πήγε στο +6 (40-34) στ' αποδυτήρια για την ανάπαυλα, μετρώντας 0/8 τρίποντα, ενώ το Μαρούσι είχε 0/12 στο πρώτο 20άλεπτο.

Στο +10 έφτασε η Μύκονος με τρίποντο του Χέσον στο 25ο λεπτό (54-44) και το Μαρούσι όσο κι αν προσπάθησε με κορυφαίο σ' αυτό το διάστημα τον Τζάκορεϊ Ουίλιαμς (10π., 7ρ. στο 30ό λεπτό) δεν κατάφερε να αμβλύνει την ψαλίδα της διαφοράς. Ο Ταϊρί Άπλμπι με 10 πόντους είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Κέντρικ Ρέι και οδήγησε τη Μύκονο στο +12 (63-51) στο τέλος της 3ης περιόδου.

Τα τρίποντα από Σκουλίδα και Κάναντι εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 για πρώτη φορά (71-54) υπέρ της Μυκόνου, με εναπομείναντα χρόνο 6:11΄΄ για την ολοκλήρωση του αγώνα. Το Μαρούσι, όμως δεν... κατέθεσε τα όπλα... απάντησε με επιμέρους σκορ 4-21 για να ισοφαρίσει σε 75-75 54΄΄ πριν τη λήξη, με τρίποντο του Σαλάς που έφτασε τους 19 πόντους. Οι Μέικον, Ρέινολντς και Ουίλιαμς είχαν βάλει την «υπογραφή» τους σε αυτό το 4-21 από πλευράς φιλοξενούμενων, ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα. Ο Σαλάς, ομως αστόχησε σε hook στα 13΄΄, ο Μουρ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και ο Άπλμπι διαμόρφωσε το τελικό 77-75 υπέρ της Μυκόνου στα 6΄΄ με λέι απ. Στα 2΄΄ πριν το τέλος, ο Σιδηροηλιάς έκλεψε την μπάλα από τον Μέικον, με αποτέλεσμα το Μαρούσι να μην καταφέρει να ολοκληρώσει μια ανατροπή.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Ζακεστίδης, Λόρτος

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (1), Μουρ 6, Ρέι 13 (1), Σκουλίδας 5 (1), Έβανς 10, Καββαδάς 6, Γερομίχαλος 2, Ερμίδης, Σιδηροηλιάς, Μάντζαρης 2, Χέσον 11 (1), Κάναντι 10 (1)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σαλας 19 (1), Χατζηδάκης 2, Κινγκ 8, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 4, Ρέινολντς 12 (2), Καρακώστας, Μέικον 12 (2), Νικολαϊδης, Ουίλιαμς 16, Γιαννόπουλος.





ΠΗΓΗ: ΑΠΕ



