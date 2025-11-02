Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Τένις: Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα του Βαβρίνκα στο τουρνουά της Αθήνας
Ο Ελβετός κάτοχος τριών τίτλων Grand Slam θα παίξει στις 18:00 με τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ
Ο 40χρονος Ελβετός που έχει κατακτήσει το US Open, το Roland Garros και το Australian Open στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας του Big-3 θα κάνει πρεμιέρα στις 18:00 στο Telekom Center Athens.
O Σταν Βαβρίνκα θα παίξει με τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, Νο.84 στον κόσμο.
Το πρόγραμμα στο κεντρικό court θα ανοίξει στις 14.00 με το ματς Τζουμχούρ-Φέρνλι, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με τον Καμίλ Μάιχζακ.
Οι αγώνες μεταδίδονται από το Novasports 6.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr