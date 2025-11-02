Τένις: Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα του Βαβρίνκα στο τουρνουά της Αθήνας

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 της Αθήνας την Δευτέρα το κοινό του τένις στην Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να δει τον Σταν Βαβρίνκα.

Ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Τρίτης στο

Ο 40χρονος Ελβετός που έχει κατακτήσει το US Open, το Roland Garros και το Australian Open στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας του Big-3 θα κάνει πρεμιέρα στις 18:00 στο Telekom Center Athens.

O Σταν Βαβρίνκα θα παίξει με τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, Νο.84 στον κόσμο.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court θα ανοίξει στις 14.00 με το ματς Τζουμχούρ-Φέρνλι, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με τον Καμίλ Μάιχζακ.



Οι αγώνες μεταδίδονται από το Novasports 6.



