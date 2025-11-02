Τένις: Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα του Βαβρίνκα στο τουρνουά της Αθήνας
Τένις: Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα του Βαβρίνκα στο τουρνουά της Αθήνας

Ο Ελβετός κάτοχος τριών τίτλων Grand Slam θα παίξει στις 18:00 με τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ

Τένις: Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα του Βαβρίνκα στο τουρνουά της Αθήνας
Ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Τρίτης στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 της Αθήνας την Δευτέρα το κοινό του τένις στην Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να δει τον Σταν Βαβρίνκα. 

Ο 40χρονος Ελβετός που έχει κατακτήσει το US Open, το Roland Garros και το Australian Open στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας του Big-3  θα κάνει πρεμιέρα στις 18:00 στο Telekom Center Athens. 

O Σταν Βαβρίνκα θα παίξει με τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, Νο.84 στον κόσμο.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court θα ανοίξει στις 14.00 με το ματς Τζουμχούρ-Φέρνλι, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με τον Καμίλ Μάιχζακ.

Οι αγώνες μεταδίδονται από το Novasports 6. 

