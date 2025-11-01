Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Άρης και Βόλος - Παναθηναϊκός
Φουλ δράση με αγώνες για τη Super League, τη Greek Basket League και τα μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού
Οι τρεις αγώνες για την 9η αγωνιστική της Super League και το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ για τη Greek Basket League, ξεχωρίζουν στο σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας:
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Νέα Ιωνία Α1 Basketball League Γυναικών
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών
13:30 Novasports Extra 4 WTA 250 Τσενάι
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βόλος ΝΠΣ – Α.Σ. Βόλος 2004 Ποδόσφαιρο γυναικών
14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship
15:00 Sportal.gr Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου Super League 2
15:00 Sportal.gr ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός Super League 2
15:00 Sportal.gr Καλαμάτα - Παναργειακός Super League 2
15:00 Sportal.gr Ολυμπιακός Β' - Ηλιούπολη Super League 2
