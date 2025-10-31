Γουόκαπ: Ήμασταν σαν... λυσσασμένα σκυλιά στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν από τους πλέον κομβικούς παίκτες στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.



Ο Τεξανός γκαρντ μετά τον αγώνα σχολίασε:

«Ήταν συνολικά η άμυνά μας σήμερα. Η Χάποελ είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα επιθετικά, την κρατήσαμε πολύ χαμηλά και κάναμε καλή δουλειά. Το κλειδί ήταν να επιστρέψουμε σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που κάνουμε.

Ήμασταν σαν... λυσσασμένα σκυλιά στο δεύτερο ημίχρονο. Νιώθω ξανά ο εαυτός μου πλέον και είμαι 100% έτοιμος τώρα που επέστρεψα».







