Τη Δευτέρα το ραντεβού ΠΑΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο της «Νέας Τούμπας»
SPORTS
ΑΣ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΠΑΟΚ Νέα Τούμπα

Τη Δευτέρα το ραντεβού ΠΑΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο της «Νέας Τούμπας»

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι έχει στείλει από την Πέμπτη (30/10) επίσημα, έγγραφο προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με το οποίο την προσκαλεί να παραλάβει το μνημόνιο συνεργασίας για τη «Νέα Τούμπα» - Η συνάντηση θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας (3/11)

Τη Δευτέρα το ραντεβού ΠΑΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο της «Νέας Τούμπας»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με έγγραφο που απέστειλε από την Πέμπτη (30/10) ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ καλεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συναντηθούν, είτε σήμερα (31/10), είτε το Σάββατο (1/11) ή και από την ερχόμενη Δευτέρα (3/11) προκειμένου να της παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την κατασκευή της «Νέας Τούμπας».

Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ σε ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 7-6 να προχωρήσει το μνημόνιο συνεργασίας δίχως τους δεσμευτικούς όρους που ήταν αντίθετοι ΠΑΕ και Ιβάν Σαββίδης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε πως από την πλευρά της έχει καλέσει τον ΑΣ «σε συνάντηση τη Δευτέρα στα γραφεία μας για να μας παραδώσει το μνημόνιο».

Μένει να φανεί αν στο μνημόνιο συνεργασίας, που θα παραδώσει η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, θα υπάρχουν ή όχι κάποιες αλλαγές στην πρόταση που είχε καταθέσει η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, πολύ περισσότερο το αν θα υπάρχουν όροι που δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτοί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.
Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης