Βίντεο: Η απίθανη ντρίπλα του Μαρσέλο σε παιχνίδι του Kings League
O πρώην άσος της Ρεάλ και του Ολυμπιακού διαπρέπει στο 7χ7
Η τέχνη του ποδοσφαίρου δεν ξεχνιέται ειδικά από τους Βραζιλιάνους.
Ο Μαρσέλο αν και έχει σταματήσει να παίξει σε κάποια επαγγελματική ομάδα βγάζει «μάτια» στα 37 του χρόνια στο Kings League του Πικέ σε αγώνες 7χ7.
Ο Βραζιλιάνος μπακ που έκανε τεράστια καριέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και πέρασε και από τον Ολυμπιακό σε πρόσφατο αγώνα του στο τουρνουά έστειλε για... τσάι τον αντίπαλό του.
Τον πέρασε με μια απίθανη ντρίμπλα η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Dios mio MARCELO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/PcbAPf6lZR— DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 30, 2025
Simplesmente Marcelo, o M12, jogando a Kings League Espanha— FluResenha (@resenhaflutt) October 30, 2025
o talento segue inabalado
pic.twitter.com/kAqxcSmMbc
