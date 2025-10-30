Euroleague: Ασταμάτητη και πρώτη η Ζάλγκιρις, 96-59 την Βιλερμπάν στο Κάουνας - Δείτε βίντεο

Παραμονή του Χάλογουιν και η Ζάλγκιρις Κάουνας φρόντισε να μετατρέψει σε νύχτα του τρόμου τη βραδιά της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής.

Οι Λιθουανοί επικράτησαν άνετα με 96-89 και έκλεισαν με αυτόν τον τρόπο θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Η Ζάλκγιρις έφτασε πλέον στο 6-2 ενώ η Βιλερμπάν έπεσε στο 2-6.



Με 15 πόντους τελείωσε το ματς ο Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε επίσης από 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ ξεχώρισε επίσης ο Μόουζες Ράιτ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά οι παίκτες της Ζάλγκιρις φρόντισαν να δείξουν ότι θα έχουν τον έλεγχο του αγώνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο 26-15.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι μπροστά και παραμένοντας συνεχώς σε απόσταση ασφαλείας, πήγαν στα αποδυτήρια με το 48-35 υπέρ τους. Στα μισά της περιόδου, ο Νάντο Ντε Κολό αποχώρησε από το παρκέ και στη συνέχεια έκατσε στον πάγκο, νιώθοντας ενοχλήσεις στο πόδι του.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, η Βιλερμπάν έγινε εμφανές ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ζάλγκιρις. Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει και έφτασε στο 73-44.

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι με άνεση μπροστά στο σκορ και πανηγύρισε στο τέλος τη νίκη με 96-59.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59.



Πηγή: www.gazzetta.gr





