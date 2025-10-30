Νίκολα Τόπιτς: Διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις ο 20χρονος γκαρντ των Θάντερς

Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η είδηση ότι ο Νίκολα Τόπιτς, το νεαρό ταλέντο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις.



Όπως αποκάλυψε ο GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ο Σέρβος γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Ο Τόπιτς, που είχε επιλεγεί στο draft ενώ ήταν τραυματίας, δεν πρόλαβε να αγωνιστεί τη χρονιά του τίτλου των Θάντερ και πλέον βλέπει ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο να μπαίνει μπροστά του. Παρότι συμμετείχε στην προετοιμασία, δεν έχει καταφέρει να κάνει το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία θεραπείας.

Αρχικά η ομάδα είχε ανακοινώσει μόνο ότι θα απουσιάσει 4-6 εβδομάδες λόγω επέμβασης, χωρίς να αποκαλύψει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πλέον, όλος ο κόσμος του ΝΒΑ εύχεται στον νεαρό παίκτη να κερδίσει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.







Thunder GM Sam Presti says that Nikola Topic has begun chemotherapy for testicular cancer



Presti says doctors are 'extremely positive' about his outlook and expect him to eventually return to basketball 🙏 pic.twitter.com/ISPtcRTNYS — Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2025



«Η μόνη μας προσδοκία είναι να επικεντρωθεί πλήρως σε αυτό», τόνισε ο Πρέστι, καταλήγοντας: «Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητά του. Θα επιστρέψει στο μπάσκετ όταν είναι έτοιμος, αλλά φυσικά δεν θέτουμε χρονικά όρια ή προσδοκίες. Έχει την απόλυτη στήριξη, ενθάρρυνση και αγάπη μας.»



Ειδήσεις σήμερα:



Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών



Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»



Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης