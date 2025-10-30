Mήτογλου: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου, ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια
Mήτογλου: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου, ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια
Τι είπε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο πριγκιπάτο
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για το Πριγκιπάτο εκεί όπου την Παρασκευή (20:00) θα παίξει με τη Μονακό και ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε τόσο για το ματς, όσο και για την ανανέωση του με τους πράσινους.
Αναλυτικά όσα είπε πριν την αναχώρηση
Για την ανανέωση: «Πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος για την ανανέωση μου. Θεωρώ πως και οι δύο πλευρές το θέλανε. Να ευχαριστήσω και να προσθέσω πως ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια. Ο κ. Γιαννακόπουλος και η κ. Δέσποινα η μητέρα του, είναι οικογένεια, η γυναίκα του, τα παιδιά του, είναι οικογένεια. Τους ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και σίγουρα τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Πολύ χαρούμενος για αυτό».
Για τη Μονακό: «Η Μονακό χθες πήρε μεγάλο διπλό. Δεν μπορείς να μένεις σε κανένα ματς της Euroleague. Πάμε εκεί να κερδίσουμε. Πολύ δύσκολο ματς. Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα με μεγάλο βάθος στο ρόστερ της».
Για τις τελευταίες νίκες στο Πριγκιπάτο: «Διαφορετικές οι συνθήκες. Κάθε σεζόν είναι διαφορετική. Περιμένουν περισσότερα από εκείνη. Είναι πιο υποψιασμένοι γιατί κάναμε δύο διπλά τα προηγούμενα χρόνια. Είναι διαφορετική χρονιά και θα είναι άλλο ματς».
Για τον Σπανούλη: «Έβαλε το dna και τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Παίζει σκληρά, έχει σκληρή νοοτροπία και περιμένουμε δύσκολο ματς».
Για την ανανέωση και τη στιγμή αυτή: «Ήταν και ο Παύλος (γιός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου). Ήμασταν μαζί εκείνη τη στιγμή. Οικογενειακό κλίμα, έχω να πω τα καλύτερα για αυτή την οικογένεια και ευχαριστώ για την αγάπη τους και ειδικά τον Πάυλο».
