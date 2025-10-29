Παναθηναϊκός: «Έδεσε» με νέο τριετές συμβόλαιο τον Μήτογλου - H ανακοίνωση
Ντίνος Μήτογλου Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Έδεσε» με νέο τριετές συμβόλαιο τον Μήτογλου - H ανακοίνωση

Στον Παναθηναϊκό έως το 2029 ο Ντίνος Μήτογλου

Παναθηναϊκός: «Έδεσε» με νέο τριετές συμβόλαιο τον Μήτογλου - H ανακοίνωση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δεν πάει πουθενά ο Ντίνος Μήτογλου. 

Ο διεθνής φόργουορντ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2026 αλλά το ανανέωσε  για τρία χρόνια και έτσι θα μείνει για πάντα... πράσινος. 

Ο Ντίνος Μήτογλου υπέγραψε έως το 2029 παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του γιου του Παύλου. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός 

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου έως το καλοκαίρι του 2029».

Ο Παναθηναϊκός επιμένει στον ελληνικό κορμό και γι' αυτό το περασμένο καλοκαίρι ενίσχυσε την ομάδα με τον Τολιόπουλο και τον Ρογκαβόπουλο.




1 ΣΧΟΛΙΟ

