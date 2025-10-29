Παναθηναϊκός: «Έδεσε» με νέο τριετές συμβόλαιο τον Μήτογλου - H ανακοίνωση

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Στον Παναθηναϊκό έως το 2029 ο Ντίνος Μήτογλου
Δεν πάει πουθενά ο Ντίνος Μήτογλου.
Ο διεθνής φόργουορντ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2026 αλλά το ανανέωσε για τρία χρόνια και έτσι θα μείνει για πάντα... πράσινος.
Ο Ντίνος Μήτογλου υπέγραψε έως το 2029 παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του γιου του Παύλου.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου έως το καλοκαίρι του 2029».
Ο Παναθηναϊκός επιμένει στον ελληνικό κορμό και γι' αυτό το περασμένο καλοκαίρι ενίσχυσε την ομάδα με τον Τολιόπουλο και τον Ρογκαβόπουλο.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου έως το καλοκαίρι του 2029.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 29, 2025
Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership with Konstantinos Mitoglou until the summer of 2029.… pic.twitter.com/A12JMzWPUC
