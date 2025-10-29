Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 1-0: Τρίτη νίκη για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο - Δείτε το γκολ
Οι Βοιωτοί εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Κυπέλλου με γκολ του Μπάλτζι στο 72ο λεπτό
Με γκολ του Γκιγιέρμο Μπάλτζι στο 72ο λεπτό, ο Λεβαδειακός νίκησε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στη Βοιωτία, έκανε το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας και ελπίζει ακόμα και σε απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς.
Αντίθετα, οι Αρκάδες έμειναν στον 1 βαθμό και δύσκολα θα περάσουν στα play off, ακόμα κι αν νικήσουν την Ηλιούπολη στην τελευταία αγωνιστική.
Παρά τη νίκη των γηπεδούχων, πρόσωπο του αγώνα ήταν ο γκολκίπερ του Αστέρα, Σπύρος Αγγελίδης, στο επαγγελματικό του ντεμπούτο.
Ο 20χρονος διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, πήρε το «βάπτισμα του πυρός» σε επαγγελματικό επίπεδο σε ένα δύσκολο ματς, εναντίον των Βοιωτών που παίζουν φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο.
Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε, ενώ στο δεύτερο που η πίεση των γηπεδούχων έγινε πολύ πιο έντονη, έβγαλε διαδοχικές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Βέρμπιτς (42΄), του Γκούμα (53΄, 68΄), του Τσιμπόλα (60΄) δείχνοντας ότι είναι σε μεγάλη βραδιά.
Μέχρι που ήλθε το 72ο λεπτό όταν δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στο τετ-α-τετ με τον Μπάλτζι, ο οποίος παρέλαβε τη μπάλα από ασίστ του Λαμαράνα και την έστειλε στα δίχτυα.
«Χρυσή αλλαγή» ο Αργεντινός, καθώς είχε μπει στο ματς 10 λεπτά νωρίτερα αντικαθιστώντας τον Τσιμπόλα.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Φίλων (88΄ Κάτρης), Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Λαμαράνα, Τσιμπόλα (62΄ Μπάλτσι), Γκούμας (78΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62΄ Κωστή), Γιούριτς (77΄ Τσοκάι)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Τζανδάρης (59΄ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74΄ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς, Μεντιέτα (59΄ Μπαρτόλο), Γκιοακίνι (66΄ Μακέντα)
