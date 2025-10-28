Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Βοτανικός: Φοβερά νυχτερινά πλάνα από τα έργα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Βοτανικός: Φοβερά νυχτερινά πλάνα από τα έργα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Πλάνα από drone δείχνουν τη σοβαρή εξέλιξη των εργασιών στο νέο γήπεδο των πρασίνων
Ο χάρτης των ποδοσφαιρικών υποδομών στην πρωτεύουσα αλλάζει μορφή, καθώς το έργο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά εντυπωσιακά. Νυχτερινά πλάνα, τα οποία καταγράφηκαν με drone, αποτυπώνουν τη σοβαρή εξέλιξη των εργασιών και δίνουν μια πρώτη γεύση από το πώς θα μοιάζει το νέο «σπίτι» των πρασίνων.
Τα νέα πλάνα δείχνουν όχι μόνο τις εξέδρες που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και να ξεχωρίζουν, αλλά και την υπέροχη θέα από τον χώρο προς την Ακρόπολη.
Αυτός ο «οπτικός διάλογος» με το κορυφαίο μνημείο είναι ένας από τους βασικούς στόχους του έργου, καθώς έχει προαναγγελθεί ότι από συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου, και φυσικά από τις κάμερες, θα υπάρχει οπτική πρόσβαση στο μνημείο.
Τα έργα στον Βοτανικό τρέχουν με εντατικούς ρυθμούς, με την εξέλιξη να είναι ορατή καθημερινά.
Σημειώνεται ότι ο γενικός στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι να είναι όλα έτοιμα την Άνοιξη του 2027, ώστε ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί στο νέο του γήπεδο, χωρητικότητας 40.000 θέσεων, από την αρχή της σεζόν 2027-28.
