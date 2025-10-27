Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Τέλος μετά από 7 χρόνια από τον Θεσπρωτό ο Χουάν Ραμόν Ρότσα
Χώρισαν οι δρόμοι του Θεσπρωτού με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα.
Ο Αργεντινός παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού και μετέπειτα προπονητής και σκάουτέρ του αποφάσισε μετά από 7 χρόνια να αποχωρήσει από τον Θεσπρωτό ο οποίος αγωνίζεται στην 3η κατηγορία.
Η διοίκηση της ομάδας τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του η οποία ίσως έχει σχέση και πάλι με τον Παναθηναϊκό.
Η ανακοίνωση του Θεσπρωτού
«Ο Α.Σ. Θεσπρωτός ανακοινώνει την αποχώρηση του Χουάν Ραμόνα Ρότσα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.
Μετά από σχεδόν 7 χρόνια ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομα του με τις μεγαλύτερες στιγμές του Θεσπρωτού.
Είμαστε ευγνώμονες για όσα προσέφερε στην ομάδα, τους παίκτες και τον τόπο μας.
Ήταν τιμή μας που είχαμε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στο τιμόνι της ομάδας μας όλα αυτά τα χρόνια, μαζί περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές που πάντα θα μας δένουν…
Κόουτς σου ευχόμαστε καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνεις στην συνέχεια…».
