ΟΦΗ: Τελειώνει άμεσα ο Ράσταβατς - Αρέσει ο Κόντης στους Κρητικούς
Ο Όμιλος έχει ματς την ερχόμενη Τρίτη, με τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο
Από την αρχή ήταν δεδομένο πως η θέση του Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ είναι πιο επισφαλής από ποτέ. Οι φίλοι των Κρητικών «έβραζαν» μετά την ήττα από τον Ατρόμητο και φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν.
Προς το παρόν δεν έχουν πέσει οι υπογραφές στο διαζύγιο, ενώ μένει να φανεί και το ζήτημα της αντικατάστασης του, καθώς ο Όμιλος έχει ματς την ερχόμενη Τρίτη, με τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο. Μια δύσκολη περίπτωση που απασχολεί σοβαρά είναι αυτή του Χρήστου Κόντη.
O Ράσταβατς ανέλαβε τον ΟΦΗ τον Οκτώβριο του 2024, κάθισε στον ασπρόμαυρο πάγκο 41 φορές και οδήγησε τον Όμιλο στον τελικό του Κυπέλλου. Σε επτά ματς πρωταθλήματος της τρέχουσας σεζόν μέτρησε δυο νίκες και πέντε ήττες.
Από την πλευρά του ο Κόντης έφυγε από τον Παναθηναϊκό πριν από δυο μέρες. Ο Έλληνας τεχνικός κοούτσαρε σε επτά παιχνίδια μέχρι να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ στο προηγούμενο πέρασμα του ως υπηρεσιακός από τους Πράσινους πήρε το Κύπελλο.
