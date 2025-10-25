Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ο Άρης συμφώνησε με τον Κροάτη τεχνικό Ίγκορ Μίλιτσιτς
Ο Άρης συμφώνησε με τον Κροάτη τεχνικό Ίγκορ Μίλιτσιτς
Ο 49χρονος προπονητής της Εθνικής Πολωνίας είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των κιτρινόμαυρων
Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς είναι ο νέος προπονητής του Άρη και το μόνο που απομένει είναι η τυπική ανακοίνωση για την επικύρωση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί από το βράδυ της Παρασκευής (24/10).
Ο Άρης είχε επαφές και με τον Νέναντ Μάρκοβιτς ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο με την Μπούρσασπορ και οι Τούρκοι ήταν ξεκάθαρο ότι δε θα τον άφηναν έτσι απλά να φύγει, οπότε ο Κροάτης τεχνικός απέκτησε ισχυρό προβάδισμα.
Σήμερα (25/10) η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς και η αλήθεια είναι ότι εδώ και τουλάχιστον 24 ώρες ο 49χρονος λειτουργεί ως προπονητής του Άρη. Για την ακρίβεια, βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας σχετικά με τους λόγους του κακού ξεκινήματος των «κίτρινων» στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Κοινώς, μίλησε με ανθρώπους της αγοράς σε μια προσπάθεια αναζήτησης των λόγων των αρνητικών αποτελεσμάτων αλλά και των τρόπων τρόπους αντιμετώπισής της κατάστασης.
Κυρίως όμως, στις συζητήσεις του με τους ανθρώπους του Άρη και κυρίως με τον Νίκο Ζήση εξετάστηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της ομάδας. Το έλλειμα αθλητικότητας ήταν το βασικό και αδιαμφισβήτητο. Αυτό μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω ενίσχυσης. Κι έτσι η κουβέντα μεταξύ των δύο πλευρών οδηγήθηκε στο ποσό που είναι διατεθειμένη να διαθέσει η ΚΑΕ Άρης για την προσθήκη (τουλάχιστον) ενός παίκτη στις θέσεις «4» και «5» και σε δεύτερη φάση, εξετάστηκε και η προσθήκη ενός δυναμικού γκαρντ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ολες οι ειδήσεις
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή στη Γαλλία
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Ο Άρης είχε επαφές και με τον Νέναντ Μάρκοβιτς ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο με την Μπούρσασπορ και οι Τούρκοι ήταν ξεκάθαρο ότι δε θα τον άφηναν έτσι απλά να φύγει, οπότε ο Κροάτης τεχνικός απέκτησε ισχυρό προβάδισμα.
Σήμερα (25/10) η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς και η αλήθεια είναι ότι εδώ και τουλάχιστον 24 ώρες ο 49χρονος λειτουργεί ως προπονητής του Άρη. Για την ακρίβεια, βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας σχετικά με τους λόγους του κακού ξεκινήματος των «κίτρινων» στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Κοινώς, μίλησε με ανθρώπους της αγοράς σε μια προσπάθεια αναζήτησης των λόγων των αρνητικών αποτελεσμάτων αλλά και των τρόπων τρόπους αντιμετώπισής της κατάστασης.
Κυρίως όμως, στις συζητήσεις του με τους ανθρώπους του Άρη και κυρίως με τον Νίκο Ζήση εξετάστηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της ομάδας. Το έλλειμα αθλητικότητας ήταν το βασικό και αδιαμφισβήτητο. Αυτό μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω ενίσχυσης. Κι έτσι η κουβέντα μεταξύ των δύο πλευρών οδηγήθηκε στο ποσό που είναι διατεθειμένη να διαθέσει η ΚΑΕ Άρης για την προσθήκη (τουλάχιστον) ενός παίκτη στις θέσεις «4» και «5» και σε δεύτερη φάση, εξετάστηκε και η προσθήκη ενός δυναμικού γκαρντ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ολες οι ειδήσεις
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή στη Γαλλία
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα