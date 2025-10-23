Ούρος Νίκολιτς: Η επιχείρηση των Σέρβων ενάντια στην εγκληματική οργάνωση για την οποία συνελήφθη ο διαιτητής - Δείτε βίντεο
Ούρος Νίκολιτς: Η επιχείρηση των Σέρβων ενάντια στην εγκληματική οργάνωση για την οποία συνελήφθη ο διαιτητής - Δείτε βίντεο
Στο σπίτι του Νίκολιτς βρέθηκαν 250.000 ευρώ - Εξαρθρώθηκε η μεγάλη εγκληματική οργάνωση Vračarski που ευθύνεται μέχρι και για ανθρωποκτονίες
Στη δημοσιοποίηση βίντεο από συντονισμένη επιχείρηση για την εξάρθρωση παρακλαδιών της αποκαλούμενης εγκληματικής οργάνωσης «Vračarski clan» προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη και ο διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 250.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Διεύθυνση Εγκληματικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Europol, τις ισπανικές αρχές και άλλες εταίρες υπηρεσίες, και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας για το Οργανωμένο Έγκλημα, προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων σε περιοχές του Βελιγραδίου και του Σάμπατς, ενώ ακόμη τρία άτομα συνελήφθησαν ταυτόχρονα στο εξωτερικό.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο διαιτητής μπάσκετ Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ABA League και την EuroLeague, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον αθλητικό χώρο. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις εφόδους και τις έρευνες σε συνολικά 22 τοποθεσίες, όπου –όπως αναφέρεται– κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε ξένο νόμισμα, πολυτελή ρολόγια, πολυτελή οχήματα, δεκάδες κρυπτογραφημένα τηλέφωνα και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης κρατών-μελών της Ε.Ε.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται:
να διέπραξε στις 1 Δεκεμβρίου 2018 και το 2020 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του V..P,
να πραγματοποίησε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του N.A. μέσα στο 2020,
και, σε τρεις περιπτώσεις κατά τα έτη 2020 και 2021, να προκάλεσε γενικό κίνδυνο.
Παράλληλα, μέλη συνδεδεμένης οργανωμένης ομάδας κατηγορούνται ότι στις 18 Ιουνίου 2020 διέπραξαν ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του K.V., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στις 12 Ιουλίου 2020.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη στο σερβικό σύστημα δικαιοσύνης, με τις αρχές να εξετάζουν το πλήρες αποτύπωμα δράσης των εμπλεκομένων κατά την επίμαχη περίοδο.
Μετά από τις συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση, οι Αρχές της Σερβίας δημοσίευσαν φωτογραφίες από όσα κατασχέθηκαν:
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Διεύθυνση Εγκληματικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Europol, τις ισπανικές αρχές και άλλες εταίρες υπηρεσίες, και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας για το Οργανωμένο Έγκλημα, προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων σε περιοχές του Βελιγραδίου και του Σάμπατς, ενώ ακόμη τρία άτομα συνελήφθησαν ταυτόχρονα στο εξωτερικό.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο διαιτητής μπάσκετ Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ABA League και την EuroLeague, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον αθλητικό χώρο. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις εφόδους και τις έρευνες σε συνολικά 22 τοποθεσίες, όπου –όπως αναφέρεται– κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε ξένο νόμισμα, πολυτελή ρολόγια, πολυτελή οχήματα, δεκάδες κρυπτογραφημένα τηλέφωνα και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης κρατών-μελών της Ε.Ε.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:
Η εγκληματική οργάνωση VračarciΌπως μεταδίδουν σερβικά ΜΜΕ, η εν λόγω εγκληματική οργάνωση είναι η περιβόητη «Vračarci» —με φερόμενους εγκεφάλους τον Nikola Vušović (κρατούμενο στη Γερμανία) και τον Uroš Piperski (κρατούμενο στην Πορτογαλία) οι οποίοι έχουν διαπράξει σειρά βαριών αδικημάτων. Εναντίον τους διεξάγεται ποινική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Βελιγράδι για αδικήματα που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται:
να διέπραξε στις 1 Δεκεμβρίου 2018 και το 2020 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του V..P,
να πραγματοποίησε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του N.A. μέσα στο 2020,
και, σε τρεις περιπτώσεις κατά τα έτη 2020 και 2021, να προκάλεσε γενικό κίνδυνο.
Παράλληλα, μέλη συνδεδεμένης οργανωμένης ομάδας κατηγορούνται ότι στις 18 Ιουνίου 2020 διέπραξαν ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του K.V., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στις 12 Ιουλίου 2020.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη στο σερβικό σύστημα δικαιοσύνης, με τις αρχές να εξετάζουν το πλήρες αποτύπωμα δράσης των εμπλεκομένων κατά την επίμαχη περίοδο.
Μετά από τις συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση, οι Αρχές της Σερβίας δημοσίευσαν φωτογραφίες από όσα κατασχέθηκαν:
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα