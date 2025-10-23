Ούρος Νίκολιτς: Η επιχείρηση των Σέρβων ενάντια στην εγκληματική οργάνωση για την οποία συνελήφθη ο διαιτητής - Δείτε βίντεο

Η εγκληματική οργάνωση Vračarci

Όπως μεταδίδουν σερβικά ΜΜΕ, η εν λόγω εγκληματική οργάνωση είναι η περιβόητη «Vračarci» —με φερόμενους εγκεφάλους τον Nikola Vušović (κρατούμενο στη Γερμανία) και τον Uroš Piperski (κρατούμενο στην Πορτογαλία) οι οποίοι έχουν διαπράξει σειρά βαριών αδικημάτων. Εναντίον τους διεξάγεται ποινική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Βελιγράδι για αδικήματα που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση.

να διέπραξε στις 1 Δεκεμβρίου 2018 και το 2020 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του V..P,

να πραγματοποίησε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του N.A. μέσα στο 2020,

και, σε τρεις περιπτώσεις κατά τα έτη 2020 και 2021, να προκάλεσε γενικό κίνδυνο.

Παράλληλα, μέλη συνδεδεμένης οργανωμένης ομάδας κατηγορούνται ότι στις 18 Ιουνίου 2020 διέπραξαν ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του K.V., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στις 12 Ιουλίου 2020.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη στο σερβικό σύστημα δικαιοσύνης, με τις αρχές να εξετάζουν το πλήρες αποτύπωμα δράσης των εμπλεκομένων κατά την επίμαχη περίοδο.

