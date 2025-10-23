Δολοφονίες, ξυλοδαρμοί και «μαύρο» χρήμα: Η εγκληματική οργάνωση «Vračarci» που κατηγορείται πως εμπλέκεται ο Ούρος Νίκολιτς
Δολοφονίες, ξυλοδαρμοί και «μαύρο» χρήμα: Η εγκληματική οργάνωση «Vračarci» που κατηγορείται πως εμπλέκεται ο Ούρος Νίκολιτς
Ο αρχηγός της συμμορίας βρίσκεται σε φυλακής της Γερμανίας, εμπλέκεται σε αρκετές ανθρωποκτονίες και επιθέσεις, ενώ φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία στενού συμβούλου του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς
Η είδηση της σύλληψης του διαιτητή της Euroleague και της Αδριατικής Λίγκας, Ούρος Νίκολιτς έχει σοκάρει την μπασκετική κοινωνία καθώς ο Σέρβος ρέφερι φέρεται να εμπλέκεται με μια εγκληματική οργάνωση που εδώ και χρόνια σκορπά τον... τρόπο. Ο λόγος για τους λεγόμενους «Vračarci».
Σύμφωνα με τα σερβικά Μέσα, υπάρχουν βάσιμες υποψίες των Αρχών στο Βελιγράδι πως τα 10 άτομα που συνελήφθησαν τα τελευταία 24ωρα στη χώρα -μεταξύ των οποίων και ο Νίκολιτς- έχουν άμεση επαφή με την συμμορία «Vračarci». H εγκληματική ομάδα, οργανωτές της οποίας είναι οι Νίκολα Βούσοβιτς (φυλακισμένος στην Γερμανία) και Ούρος Πιπέρσκι (φυλακισμένος στην Πορτογαλία) έδρασε από το 2018 μέχρι το 2020.
Τρείς απόπειρες δολοφονίες, μια ανθρωποκτονία, η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, το ποινικό αδίκημα της πρόκλησης γενικού κινδύνου είναι μερικά από τα αδικήματα, τα οποία βαραίνουν την συμμορία. Τον Ιούνιο του 2020 μέλη των «Vračarci» διέπραξαν το έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης εις βάρος του Κ.Β., ο οποίος πέθανε από τα τραύματά του στις 12 Ιουλίου του ίδιου έτους.
Επτά μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ» συνελήφθησαν ως ύποπτα για δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Βλάντιμιρ Πόποβιτς (43), γνωστού ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος εκτελέστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε καφετέρια στο Βράτσαρ.
Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός ως Μαρκεντζάνι (38), συνελήφθη στο Ντουμπάι ως ύποπτος ότι είναι μέλος της εγκληματικής ομάδας «Βρατσάρτσι».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας «Βρατσάρτσι» κατηγορούνται επίσης ότι τρεις φορές επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό με το ψευδώνυμο Αλίμπεγκ. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αλλά και τα όσα αναφέρουν διεθνή ρεπορτάζ στις επιχειρήσεις που έγιναν βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ, πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας αλλά και υπερπολυτελή αυτοκίνητα και διαβατήρια.
Ο Νικόλα Βούσοβιτς, γνωστός ως Crazy Johnny και Johnny από το Βράτσαρ, είναι εκ των αρχηγών της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με «πλούσια» δράση σε πολλές χώρες. Παραμένει φυλακισμένος στην Γερμανία, όμως περιμένουν την έκδοσή του η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Αυστρία. Ο Βούσοβιτς έχει ένα παρελθόν γεμάτο δολοφονίες, απαγωγές και πολλά ακόμα, ενώ φέρεται να σχεδίαζε και τη δολοφονία του αρχηγού της αστυνομίας του Βελιγραδίου, Βεσελίν Μίσιτς, ο οποίος ήταν και στενός σύμβουλος του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Συνελήφθη πριν μερικούς μήνες καθώς έκανε... βόλτα με την σύζυγό του στην Βαρκελώνη, ενώ οι αρχές τον παρακολουθούσαν για μήνες. « Ένας από τους πιο επικίνδυνους και αιμοδιψείς φυγάδες στον κόσμο συνελήφθη στη Βαρκελώνη, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Γερμανίας για δολοφονίες. Είχαν επίσης εκδοθεί εναντίον του δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από την Αυστρία και την Κροατία, το ένα για εγκλήματα κατά της περιουσίας και το άλλο για πλαστογραφία εγγράφων. Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για 3 δολοφονίες», ανέφερε η ισπανική αστυνομία σε δήλωσή της. Μετά τη σύλληψή του στην Ισπανία, εκδόθηκε στη Γερμανία, όπου και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της δολοφονίας ενός μέλους αντίπαλης βαλκανικής συμμορίας.
Όπως διαπιστώθηκε, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, δύο δράστες προσπάθησαν να σκοτώσουν έναν άνδρα πυροβολώντας δύο φορές προς την κατεύθυνσή του. Το θύμα κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο, φέρεται να δολοφονήθηκε δύο εβδομάδες αργότερα στο Μαυροβούνιο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέχθηκαν παράνομα.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Σύμφωνα με τα σερβικά Μέσα, υπάρχουν βάσιμες υποψίες των Αρχών στο Βελιγράδι πως τα 10 άτομα που συνελήφθησαν τα τελευταία 24ωρα στη χώρα -μεταξύ των οποίων και ο Νίκολιτς- έχουν άμεση επαφή με την συμμορία «Vračarci». H εγκληματική ομάδα, οργανωτές της οποίας είναι οι Νίκολα Βούσοβιτς (φυλακισμένος στην Γερμανία) και Ούρος Πιπέρσκι (φυλακισμένος στην Πορτογαλία) έδρασε από το 2018 μέχρι το 2020.
Τρείς απόπειρες δολοφονίες, μια ανθρωποκτονία, η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, το ποινικό αδίκημα της πρόκλησης γενικού κινδύνου είναι μερικά από τα αδικήματα, τα οποία βαραίνουν την συμμορία. Τον Ιούνιο του 2020 μέλη των «Vračarci» διέπραξαν το έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης εις βάρος του Κ.Β., ο οποίος πέθανε από τα τραύματά του στις 12 Ιουλίου του ίδιου έτους.
Επτά μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ» συνελήφθησαν ως ύποπτα για δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Βλάντιμιρ Πόποβιτς (43), γνωστού ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος εκτελέστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε καφετέρια στο Βράτσαρ.
Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός ως Μαρκεντζάνι (38), συνελήφθη στο Ντουμπάι ως ύποπτος ότι είναι μέλος της εγκληματικής ομάδας «Βρατσάρτσι».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας «Βρατσάρτσι» κατηγορούνται επίσης ότι τρεις φορές επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό με το ψευδώνυμο Αλίμπεγκ. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αλλά και τα όσα αναφέρουν διεθνή ρεπορτάζ στις επιχειρήσεις που έγιναν βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ, πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας αλλά και υπερπολυτελή αυτοκίνητα και διαβατήρια.
Ο Νικόλα Βούσοβιτς, γνωστός ως Crazy Johnny και Johnny από το Βράτσαρ, είναι εκ των αρχηγών της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με «πλούσια» δράση σε πολλές χώρες. Παραμένει φυλακισμένος στην Γερμανία, όμως περιμένουν την έκδοσή του η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Αυστρία. Ο Βούσοβιτς έχει ένα παρελθόν γεμάτο δολοφονίες, απαγωγές και πολλά ακόμα, ενώ φέρεται να σχεδίαζε και τη δολοφονία του αρχηγού της αστυνομίας του Βελιγραδίου, Βεσελίν Μίσιτς, ο οποίος ήταν και στενός σύμβουλος του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Ο αρχηγός Τζόνι που σχεδίαζε τη δολοφονία στενού συμβούλου του προέδρου Βούτσιτς
Συνελήφθη πριν μερικούς μήνες καθώς έκανε... βόλτα με την σύζυγό του στην Βαρκελώνη, ενώ οι αρχές τον παρακολουθούσαν για μήνες. « Ένας από τους πιο επικίνδυνους και αιμοδιψείς φυγάδες στον κόσμο συνελήφθη στη Βαρκελώνη, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Γερμανίας για δολοφονίες. Είχαν επίσης εκδοθεί εναντίον του δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από την Αυστρία και την Κροατία, το ένα για εγκλήματα κατά της περιουσίας και το άλλο για πλαστογραφία εγγράφων. Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για 3 δολοφονίες», ανέφερε η ισπανική αστυνομία σε δήλωσή της. Μετά τη σύλληψή του στην Ισπανία, εκδόθηκε στη Γερμανία, όπου και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της δολοφονίας ενός μέλους αντίπαλης βαλκανικής συμμορίας.
Όπως διαπιστώθηκε, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, δύο δράστες προσπάθησαν να σκοτώσουν έναν άνδρα πυροβολώντας δύο φορές προς την κατεύθυνσή του. Το θύμα κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο, φέρεται να δολοφονήθηκε δύο εβδομάδες αργότερα στο Μαυροβούνιο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέχθηκαν παράνομα.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα