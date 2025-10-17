Πιλάρ Ρούμπιο για Σέρχιο Ράμος: «Είναι σαν τον Ντα Βίντσι του 21ου αιώνα»
Μέλι για τον σύζυγό της και πατέρα των τεσσάρων παιδιών της «στάζει» η Ισπανίδα παρουσιάστρια
Οι δύο τους είναι μαζί από το 2012, το 2018 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έχουν αποκτήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια με 4 αγόρια αλλά ο έρωτάς τους είναι πιο δυνατός από ποτέ.
Η Πιλάρ Ρούμπιο μιλώντας στο περιθώριο γκαλά γνωστής εταιρείας στην Ισπανία αποθέωσε τον σύντροφό της. «Είναι πολύ τέλειος» είπε αρχικά και συνέχισε: «Δεν έχει κανένα ελάττωμα. Είμαι τυχερή που έχω έναν σύζυγο που τα κάνει όλα καλά. Τον έχω δει να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει από τότε που τον ξέρω. Τον γνωρίζω πολύ καλά με αυτή την ιδιότητα και δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Είναι κάτι που έχει μέσα του και το κάνει με μεγάλο πάθος».
Στη συνέχεια εξήγησε γιατί τον ερωτεύτηκε: «Ένα από τα πράγματα που ερωτεύτηκα σε αυτόν είναι ότι, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο διαφορετικός, έχει μια τόσο ευαίσθητη και δημιουργική πλευρά. Δεν έχει ελαττώματα και το μόνο που έχει είναι ότι είναι υπερβολικά τέλειος. Του λέω πάντα ότι είναι σαν τον Ντα Βίντσι του 21ου αιώνα επειδή μπορεί να ζωγραφίζει για σένα, να τραγουδάει για σένα, να σου γράφει μια εξαιρετικά όμορφη ερωτική επιστολή, είναι εξαιρετικά λεπτομερής, προπονείται εξαιρετικά καλά...»
Τέλος, η Πιλάρ αποκάλυψε ότι: «Έχω φυλάξει όλα τα ερωτικά γράμματα που μου έστειλε . Αυτός είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μπορείς να έχεις από κάποιον».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr