ΑΕΛ: Ντεμπούτο για Μαλεζά, με πολλές και σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό

Πολλές και σημαντικές απουσίες θα έχει η AEL Novibet στο παιχνίδι του Σαββάτου (17:00) με τον Ολυμπιακό στη Λάρισα για την

7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Στο ματς αυτό θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της ο Στέλιος Μαλεζάς ο οποίος διαδέχτηκε τον Γιώργο Πετράκη και δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ, τους τραυματίες Θοδωρή Βενετικίδη, Έρικ Φερίγκρα, Νώντα Παντελάκη και Βασίλη Σουρλή. Εκτός έμεινε και ο Κινγκ Φαϊζάλ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Ενόψει της αναμέτρησης της 7ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο AEL FC ARENA.

Στην αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό βρίσκονται άπαντες οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, πλην των τιμωρημένων Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ, καθώς επίσης και των τραυματιών Θοδωρή Βενετικίδη, Έρικ Φερίγκρα, Νώντα Παντελάκη και Βασίλη Σουρλή, ενώ εκτός έμεινε και ο «6ος ξένος» Κινγκ Φαϊζάλ.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή Στέλιου Μαλεζά».



