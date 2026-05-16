Όλα τα βλέμματα στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό Fa Cup ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι
Τι διακυβεύεται για τις δύο ομάδες, ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17:00 (ώρα Ελλάδας, Cosmote Sport 2)
Όλα τα βλέμματα στην Αγγλία είναι στραμμένα στον μεγάλο τελικό του Fa Cup ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Τσέλσι, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 17:00 (ώρα Ελλάδας, Cosmote Sport 2) στο ιστορικό Γουέμπλεϊ.
Οι «πολίτες» θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω για τους δύο σερί χαμένους τελικούς, το 2024 κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το 2025 κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα θέλει να προσθέσει ένα ακόμα τρόπαιο στη συλλογή της μετά την κατάκτηση του Carabao Cup στις 22 Μαρτίου ενάντια στην Άρσεναλ, με την οποία διεκδικεί και το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, καθώς βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πίσω.
Από την άλλη, η Τσέλσι θέλει να τελειώσει με θετικό πρόσημο μία απογοητευτική σεζόν. Οι «μπλε» βρίσκονται στην 9η θέση της βαθμολογίας και είναι πιθανό να μη καταφέρουν να βγουν στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση, όμως, που κατακτήσει το Fa Cup θα εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το Europa League σώζοντας κατά κάποιον αυτή τη χρονιά.
