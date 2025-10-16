Η έκρηξη του Μάρκος Γιορέντε για τα «χρωματιστά γυαλιά» του και το like του Χάαλαντ

Ο Ισπανός μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάρκος Γιορέντε, απάντησε στα ειρωνικά σχόλια που δέχθηκε για τα ειδικά γυαλιά που φοράει, προκαλώντας κύμα στήριξης από γνωστά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου — μεταξύ των οποίων οι Χάαλαντ, Κόκε, Μοράτα, Ντεουλοφέου





«Όχι, δεν λέω ότι μας ψεκάζουν επίτηδες. Ο κόσμος τρελαίνεται με αυτά. Δεν ξέρω τι είναι, απλώς λέω ότι δεν έβλεπα ποτέ τέτοιους ουρανούς παλιά», είχε απαντήσει σε σε τηλεοπτική εκπομπή μετά από ερώτηση που είχε δεχθεί σχετικά με το αν είναι γενικά υποστηρικτής των θεωριών συνωμοσίας που κυκλοφορούν (σχετικά με το αν μας ψεκάζουν ή όχι).







Μια ανάρτηση στην οποία απάντησαν πολλοί haters, αλλά την ίδια ώρα δέχθηκε την άμεση στήριξη από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου με πρώτον και καλύτερο τον



«Θέλω να ξεκαθαρίσω το θέμα με τα



Τίποτα από όσα μοιράζομαι δεν τα επινοώ εγώ. Δεν είναι «προσωπική άποψη». Είναι βιολογία (η πραγματική). Αρκεί να τη διαβάσεις. Οπότε, αν σε ενοχλεί αυτό που λέω, συζήτησέ το με τη βιολογία.



Ο αμφιβληστροειδής και το δέρμα σου διαθέτουν υποδοχείς που αντιλαμβάνονται το φως και τα χρώματά του. Το σώμα σου χρησιμοποιεί αυτά τα σήματα για να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί βασικές βιολογικές διεργασίες. Αν του δώσεις λάθος σήμα —όπως μια οθόνη στις 10 το βράδυ ή έναν λευκό λαμπτήρα LED την ώρα του δείπνου— το σώμα αντιδρά λανθασμένα. Τελεία. Δεν υπάρχει συζήτηση εκεί.



Και ναι, το πιο σοβαρό πρόβλημα προκύπτει τη νύχτα, όταν διαταράσσεται η φυσική παραγωγή



-Διατηρεί το κυτταρικό δυναμικό και ρυθμίζει τα ιοντικά κανάλια ασβεστίου και καλίου (καρκίνος).



-Αναστέλλει το φαινόμενο Warburg· με επαρκή μελατονίνη, ο καρκίνος δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί.



-Αναστέλλει την αρωματάση, μπλοκάροντας διαδρομές που συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού.



-Μαζί με τη μελανίνη, αποτελεί το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό του σώματος.



-Είναι αντιφλεγμονώδης και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.



-Ρυθμίζει τα βιολογικά σου ρολόγια.



-Ελέγχει δύο κρίσιμα κυτταρικά προγράμματα: την αυτοφαγία (κυτταρικός καθαρισμός) και την απόπτωση (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος). Αυτές οι λειτουργίες προλαμβάνουν τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.



-Η χρήση γυαλιών που φιλτράρουν το τεχνητό φως δεν είναι μόδα των «biohackers». Είναι αναγκαιότητα αν ζεις εγκλωβισμένος σε σύγχρονα περιβάλλοντα, μακριά από τον ήλιο, περιτριγυρισμένος από οθόνες και φώτα LED.



Μια αγκαλιά σε όλους»