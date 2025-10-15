Φενέρ: Θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Γιασικεβίτσιους
Φενέρ: Θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Γιασικεβίτσιους

Το συμβόλαιο του Λιθουανού ολοκληρώνεται το 2026

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους είναι ο άνθρωπος που οδήγησε ξανά τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή της Ευρώπης, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, ύστερα από χρόνια όπου ο ίδιος είχε φτάσει τόσες φορές στην... πηγή αλλά δεν είχε πιεί νερό.

Ο Σάντετιν Σάραν, πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, ξεκαθάρισε μέσα από μία δήλωσή του σε συνέντευξη Τύπου ποιο είναι το πλάνο για το μέλλον του 49χρονου Λιθουανού προπονητή στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ξεκάθαρα ότι: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να επεκτείνουμε το συμβόλαιό του». Η διάρκεια του τρέχοντος συμβολαίου αυτή τη στιγμή φτάνει στο τέλος της στο τέλος της σεζόν του 2025-26.


