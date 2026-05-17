Νεκροί, τραυματίες και υλικές ζημιές από τη μεγαλύτερη επίθεση ουκρανικών drones στη Μόσχα σε πάνω από έναν χρόνο
Νεκροί, τραυματίες και υλικές ζημιές από τη μεγαλύτερη επίθεση ουκρανικών drones στη Μόσχα σε πάνω από έναν χρόνο
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας σε αυτήν του Μπέλγκοροντ - Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν καταρρίψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα
Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από έναν χρόνο.
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας σε αυτήν του Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επλήγη σπίτι στο Χίμκι, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 2 άνδρες σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκορέλκι στην περιοχή Μιτίστσι και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές.
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν καταρρίψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από έναν χρόνο.
Ο Σομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η «τεχνολογία» του διυλιστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου νωρίτερα ότι 556 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.
Επίσης οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, του Σερεμέτιεβο της Μόσχας, δήλωσαν ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα είχαν πέσει στην περιοχή του αερολιμένα χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας σε αυτήν του Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επλήγη σπίτι στο Χίμκι, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 2 άνδρες σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκορέλκι στην περιοχή Μιτίστσι και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές.
🔥 Raw reactions from eyewitnesses following the strike on the Moscow Oil Refinery— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026
Moscow Mayor Sergei Sobyanin says 12 people were injured. According to reports, they were construction workers who had been near the entrance checkpoint. pic.twitter.com/eCLqLdbRxr
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν καταρρίψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από έναν χρόνο.
Ο Σομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η «τεχνολογία» του διυλιστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας.
⚡️ At least three people were killed following a massive drone attack on the Moscow region— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026
According to Governor Andrey Vorobyov, two men were killed in Mytishchi after debris struck a building under construction.
In Khimki, a drone hit a private house, killing a woman. Another… pic.twitter.com/SOnkpEHjw4
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου νωρίτερα ότι 556 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.
Επίσης οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, του Σερεμέτιεβο της Μόσχας, δήλωσαν ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα είχαν πέσει στην περιοχή του αερολιμένα χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα