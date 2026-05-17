Δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες στους Αγίους Αναργύρους: Υποσιτισμένα βρέθηκαν τα παιδιά
Μια κρυμμένη πραγματικότητα, πίσω από τους τοίχους ενός σπιτιού στους Αγίους Αναργύρους, ήρθε στο φως το μεσημέρι της Παρασκευής χάρη στην άμεση επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ. Μετά από ανώνυμη καταγγελία γειτόνων, οι Αρχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με την εικόνα μιας πενταμελούς οικογένειας που ζούσε κάτω από συνθήκες σοβαρής υγειονομικής ακαταλληλότητας.
Τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας επτά, πέντε και τριών ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για πλήρη ιατρικό έλεγχο, ενώ οι γονείς τους συνελήφθησαν με αυτόφωρη διαδικασία για παραμέληση ανηλίκων.
Σχετικά με την κατάσταση των παιδιών, η κ. Δημογλίδου σημείωσε: «Όταν ένα παιδί, ιδιαίτερα σε τόσο μικρή ηλικία, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την έκθεσή του σε κίνδυνο. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι γιατροί δεν διαπίστωσαν στοιχεία κακοποίησης, αλλά τα παιδιά ήταν εμφανώς υποσιτισμένα.
Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι οι εικόνες από τις δύο κατοικίες μιλούν από μόνες τους, καθώς υπήρχε σαφής έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο. Η αστυνομία έχει κοινοποιήσει όλα τα στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να εξεταστεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων.
Το ιστορικό της οικογένειαςΗ εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο στις 5», εξήγησε ότι η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει προηγουμένως την αστυνομία. «Οι καταγγελίες συνήθως απευθύνονταν είτε στην αρμόδια εισαγγελία, είτε στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον τους, εξηγώντας εν μέρει γιατί δεν υπήρξε νωρίτερα παρέμβαση της αστυνομίας.
Υποσιτισμένα αλλά χωρίς κακοποίηση τα παιδιά
Νομικό πλαίσιο και ρόλος Εισαγγελέα ΑνηλίκωνΗ εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις: «Η αστυνομία ενημερώνει άμεσα τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να καθοριστεί η μετακίνηση και η φροντίδα των παιδιών. Στη συνέχεια, τα γεγονότα κοινοποιούνται στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’, για την ασφαλή μεταφορά και φροντίδα τους».
