Euroleague: Η Εφές πλήγωσε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, διπλό της Ντουμπάι στην Τουρκία - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι προδόθηκαν από τα 6,75 και ηττήθηκαν με 72-82 από τους Τούρκους - «Μπαμ» της Ντουμπάι στην Πόλη, 93-69 τη Φενέρ - Νίκες για Μπαρτσελόνα, Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν
Ο Ολυμπιακός «προδόθηκε» από τα 6,75 (9/26 τρίποντα) και είδε την Αναντολού Εφές να τον υποχρεώνει στη δεύτερη ήττα του στην εφετινή Euroleague. Οι Πειραιώτες «έπεσαν» με το τελικό 78-82 από την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική, με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες (ρεκόρ 2-2).
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αστόχησε σε κρίσιμο σουτ στα 23΄΄ κι ενώ το σκορ ήταν 78-79, ενώ και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση των «ερυθρόλευκων».
O αγώνας ήταν... θρίλερ στην εξέλιξή του, με 18 αλλαγές στο προβάδισμα! Μετά το 12-2 χάρη σε 3/3 τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, η Εφές προσπέρασε με +10 (31-41), για να βελτιωθεί αμυντικά ο Ολυμπιακός να προσπεράσει και έκτοτε να γίνει ένα κλειστό ματς μέχρι το τέλος.
Ο Ολυμπιακός που μετά τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» την Κυριακή (12/10) είδε τους βασικούς παίκτες του να μένουν από ενέργεια (Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ) υποχώρησε στο 2-2, ενώ η Εφές που απέφυγε μία Τρίτη διαδοχική ήττα ανέβηκε στο 2-2.
Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα, 13 ο Ουόρντ με 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Βεζένκοφ είχε 12 πόντους (0/3 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ στους 11 του 1ου δεκαλέπτου έμεινε ο Ντόρσεϊ. Ο Νιλικίνα τέλειωσε το ματς με 9 πόντους, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έγινε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, μόλις ο 5ος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που έφτασε τις 400 συμμετοχές (Σέρχιο Γιουλ 450, Κώστας Σλούκας 429, Κάιλ Χάινς 425 και Σέρχιο Ροντρίγκεθ 405).
Ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με 20 πόντους έκανε ο Αμερικανός φόργουορντ της Αναντολού Εφές Κόουλ Σουάιντερ με 4/7 τρίποντα. Ο Σέιν Λάρκιν σημείωσε 18 πόντους με 4/4 τρίποντα. Ο παίκτης που έκρινε το ματς Ιζάια Κορντινιέ σημείωσε 10 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Πι Τζέι Ντόζιερ.
Στη λίστα των τραυματιών για τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Ουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς, ενώ εκτός για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν θα βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ.
Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82
Τρίτη σερί νίκη για την καταιγιστική Μπαρτσελόνα, 92-71 τη Μακάμπι Τελ Αβιβ
Με μία κυριαρχική εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα πέρασε «αέρας» από το Βελιγράδι, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague (ρεκόρ 3-1). Οι Καταλανοί συνέτριψαν με 92-71 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στην τρίτη ήττα τους, πριν την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (16/10, 22:00).
Οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, παίρνοντας προβάδισμα 14 πόντων (11-25) από το πρώτο δεκάλεπτο. Το σύνολο του Ζοάν Πενιαρόγια παρουσίασε εξαιρετική εικόνα, με την απόδοσή του να εκτοξεύεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν και ξέφυγε με +28 στο ημίχρονο (32-60), μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.
Κομβικός για την ισπανική ομάδα ήταν ο Τορνικέ Σενγκέλια, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από τη Μακάμπι, ο Μάρτσιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα αποτέλεσε την εξαίρεση στην αγωνιστική... αποσύνθεση των Ισραηλινών.
Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92
«Μπαμ» της Ντουμπάι στην Πόλη, 93-69 τη Φενέρ
Με ένα τεράστιο «διπλό» στην έδρα της πρωταθλήτριας Euroleague, Φενερμπαχτσέ, η Ντουμπάι έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επικράτησε με 93-69, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 2-2 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στο τρίτο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα (ρεκόρ 1-3).
Το καταιγιστικό δεύτερο δεκάλεπτο της Ντουμπάι έκανε τη διαφορά, με την πρωτάρα στη Euroleague να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 11-21 και να παίρνει το δρόμο προς τα αποδυτήρια με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 15 πόντων (31-46 στο 20΄). Με την άμυνα των φιλοξενούμενων να συνεχίζει να... ταλαιπωρεί τη Φενέρ και στην τρίτη περίοδο, η Ντουμπάι κράτησε το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στους 11 πόντους και μπήκε στον... επίλογο του αγώνα στο +23 (48-71 στο 30΄), χωρίς να απειληθεί στο φινάλε. Άλλωστε με μόλις 5/23 τρίποντα, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 15 λάθη, η πρωταθλήτρια Euroleague δεν είχε ελπίδες ανατροπής.
Κορυφαίοι των νικητών οι Καμπενγκέλε και Μπέικον με 26 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Φενέρ διασώθηκαν οι Μπάλντουϊν (12π.), Κόλσον (12π.) και Χολ (10π.).
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93
Ιδανικό ντεμπούτο Ομπράντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα, πρώτη ήττα για τη Ζαλγκίρις
Στο ντεμπούτου του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, οι Σέρβοι πανηγύρισαν την πρώτη εφετινή νίκη ενώπιον του κοινού τους στη EuroLeague, επικρατώντας με 88-79 της Ζάλγκιρις Κάουνας και «σπάζοντας» το αήττητο της λιθουανικής ομάδας (3-1).
Η ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία ισορρόπησε σε 2-2 το ρεκόρ της, έβγαλε ένταση και τακτική προσήλωση, στοιχεία που αποτυπώθηκαν απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο «έσπασε» το ρυθμό της Ζάλγκιρις και κράτησε το προβάδισμα στο φινάλε, εξαργυρώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο (το... κοντέρ σταμάτησε στους 31 πόντους).
Ο Τζόρνταν Νουόρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν επίσης οι Μονέκε και Μοτεγιούνας, που σημείωσαν από 13 πόντους. Από τη Ζαλγκίρις πάλεψαν οι Μάοντο Λο και Άρνας Μπουτκεβίτσιους, σημειώνοντας από 14 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 23-27, 45-39, 57-58, 88-79
Δεύτερη νίκη για την Μπάγερν, 64-53 την Αρμάνι
Η Μπάγερν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και με το τελικό 64-53 επί της Αρμάνι Μιλάνο στο Μόναχο, για την 4η αγωνιστική, ισορρόπησε σε 2-2 το ρεκόρ της. Τρίτη σερί ήττα για τους Ιταλούς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 1-3.
Το σύνολο του Γκόρντον Χέρμπερτ εκμεταλλεύτηκε την επιθετική δυσλειτουργία των Ιταλών στο δεύτερο ημίχρονο (η Αρμάνι περιορίστηκε στους 20 πόντους) και με αποκορύφωμα την τρίτη περίοδο, όταν η ομάδα του Έτορε Μεσίνα «κόλλησε» στους 7 πόντους, άνοιξε ο δρόμος για τη νίκη.
Κορυφαίος για την Μπάγερν ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ από την Αρμάνι ξεχώρισε ο πρώην... Βαυαρός Ντέβιν Μπούκερ με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 28-33, 46-40, 64-53
Σε αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-82
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 69-93
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-79
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 71-92
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15
Βαλένθια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό)
Παρί (Γαλλία)–Μπασκόνια (Ισπανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-1
Μονακό (Μονακό) 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1
Βαλένθια (Ισπανία) 2-1
Παναθηναϊκός 2-1
Παρί (Γαλλία) 2-1
Παρτιζάν (Σερβία) 2-1
Ολυμπιακός 2-2
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 2-2
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-3
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-3
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3
