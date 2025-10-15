Euroleague: Η Εφές πλήγωσε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, διπλό της Ντουμπάι στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

«Μπαμ» της Ντουμπάι στην Πόλη, 93-69 τη Φενέρ

Ιδανικό ντεμπούτο Ομπράντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα, πρώτη ήττα για τη Ζαλγκίρις

Δεύτερη νίκη για την Μπάγερν, 64-53 την Αρμάνι

Σε αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Με μία κυριαρχική εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα πέρασε «αέρας» από το Βελιγράδι, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague (ρεκόρ 3-1). Οι Καταλανοί συνέτριψαν με 92-71 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στην τρίτη ήττα τους, πριν την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (16/10, 22:00).Οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, παίρνοντας προβάδισμα 14 πόντων (11-25) από το πρώτο δεκάλεπτο. Το σύνολο του Ζοάν Πενιαρόγια παρουσίασε εξαιρετική εικόνα, με την απόδοσή του να εκτοξεύεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν και ξέφυγε με +28 στο ημίχρονο (32-60), μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.Κομβικός για την ισπανική ομάδα ήταν ο Τορνικέ Σενγκέλια, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.Από τη Μακάμπι, ο Μάρτσιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα αποτέλεσε την εξαίρεση στην αγωνιστική... αποσύνθεση των Ισραηλινών.Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92Με ένα τεράστιο «διπλό» στην έδρα της πρωταθλήτριας Euroleague, Φενερμπαχτσέ, η Ντουμπάι έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επικράτησε με 93-69, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 2-2 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στο τρίτο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα (ρεκόρ 1-3).Το καταιγιστικό δεύτερο δεκάλεπτο της Ντουμπάι έκανε τη διαφορά, με την πρωτάρα στη Euroleague να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 11-21 και να παίρνει το δρόμο προς τα αποδυτήρια με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 15 πόντων (31-46 στο 20΄). Με την άμυνα των φιλοξενούμενων να συνεχίζει να... ταλαιπωρεί τη Φενέρ και στην τρίτη περίοδο, η Ντουμπάι κράτησε το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στους 11 πόντους και μπήκε στον... επίλογο του αγώνα στο +23 (48-71 στο 30΄), χωρίς να απειληθεί στο φινάλε. Άλλωστε με μόλις 5/23 τρίποντα, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 15 λάθη, η πρωταθλήτρια Euroleague δεν είχε ελπίδες ανατροπής.Κορυφαίοι των νικητών οι Καμπενγκέλε και Μπέικον με 26 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Φενέρ διασώθηκαν οι Μπάλντουϊν (12π.), Κόλσον (12π.) και Χολ (10π.).Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93Στο ντεμπούτου του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, οι Σέρβοι πανηγύρισαν την πρώτη εφετινή νίκη ενώπιον του κοινού τους στη EuroLeague, επικρατώντας με 88-79 της Ζάλγκιρις Κάουνας και «σπάζοντας» το αήττητο της λιθουανικής ομάδας (3-1).Η ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία ισορρόπησε σε 2-2 το ρεκόρ της, έβγαλε ένταση και τακτική προσήλωση, στοιχεία που αποτυπώθηκαν απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο «έσπασε» το ρυθμό της Ζάλγκιρις και κράτησε το προβάδισμα στο φινάλε, εξαργυρώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο (το... κοντέρ σταμάτησε στους 31 πόντους).Ο Τζόρνταν Νουόρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν επίσης οι Μονέκε και Μοτεγιούνας, που σημείωσαν από 13 πόντους. Από τη Ζαλγκίρις πάλεψαν οι Μάοντο Λο και Άρνας Μπουτκεβίτσιους, σημειώνοντας από 14 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 23-27, 45-39, 57-58, 88-79Η Μπάγερν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και με το τελικό 64-53 επί της Αρμάνι Μιλάνο στο Μόναχο, για την 4η αγωνιστική, ισορρόπησε σε 2-2 το ρεκόρ της. Τρίτη σερί ήττα για τους Ιταλούς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 1-3.Το σύνολο του Γκόρντον Χέρμπερτ εκμεταλλεύτηκε την επιθετική δυσλειτουργία των Ιταλών στο δεύτερο ημίχρονο (η Αρμάνι περιορίστηκε στους 20 πόντους) και με αποκορύφωμα την τρίτη περίοδο, όταν η ομάδα του Έτορε Μεσίνα «κόλλησε» στους 7 πόντους, άνοιξε ο δρόμος για τη νίκη.Κορυφαίος για την Μπάγερν ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ από την Αρμάνι ξεχώρισε ο πρώην... Βαυαρός Ντέβιν Μπούκερ με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 16-14, 28-33, 46-40, 64-53Τρίτη, 14 ΟκτωβρίουΟλυμπιακός–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-82Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 69-93Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-79Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 71-92Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53Τετάρτη, 15 ΟκτωβρίουΠαναθηναϊκός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15Βαλένθια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό)Παρί (Γαλλία)–Μπασκόνια (Ισπανία)Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία)Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-1Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-1Μονακό (Μονακό) 2-1Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1Βαλένθια (Ισπανία) 2-1Παναθηναϊκός 2-1Παρί (Γαλλία) 2-1Παρτιζάν (Σερβία) 2-1Ολυμπιακός 2-2Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2Ντουμπάι (ΗΑΕ) 2-2Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-3Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-3Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-3Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3