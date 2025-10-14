Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Euroleague: Τρίτη σερί νίκη για την Μπαρτσελόνα, 92-71 την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι - Βίντεο
Κορυφαίος ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους με 7 ριμπάουντ - Η Μακάμπι υποδέχεται την Πέμπτη τον Ολυμπιακό
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχτηκε την Μπαρτσελόνα σε ουδέτερο έδαφος στο Βελιγράδι και είδε τους Καταλανούς να κυριαρχούν κατά κράτος μην αφήνοντας τους Ισραηλινούς να πάρουν... ανάσα. Με 71-92 επικράτησε η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια για να κάνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της.
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Το ματς
Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο ματς με τρομακτική ενέργεια και απόλυτη συγκέντρωση. Με σερί 0-8 στα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια άλλο ένα 0-7, για να φτάσει το σκορ στο 8-22 και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, οι Καταλανοί έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έμοιαζε σοκαρισμένη από τον ρυθμό και την ένταση του αντιπάλου της. Το πρόσωπο του πρώτου δεκαλέπτου ήταν ο Σαγιόν Κεϊτά, ο 17χρονος σέντερ ύψους 2.14 μ., που έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague και εντυπωσίασε με ωριμότητα και επιρροή στο παιχνίδι. Ο νεαρός ψηλός σημείωσε 4 από τους πρώτους 10 πόντους της ομάδας του.
Η δεύτερη περίοδος ήταν ακόμη πιο εμφατική υπέρ της Μπαρτσελόνα. Ο Μάιλς Κέιλ εξελίχθηκε σε παράγοντα-έκπληξη του αγώνα, με 4/4 τρίποντα μέχρι τα μέσα του δεκαλέπτου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 26-42, ενώ λίγο αργότερα το σκορ έγινε 26-55 χάρη σε ένα νέο σερί 0-13 για τους «μπλαουγκράνα».Η άμυνα των Ισραηλινών κατέρρευσε πλήρως, δεχόμενη 50 πόντους σε μόλις 17 λεπτά, με τους παίκτες του Κάτας να μην μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα. Το ημίχρονο έκλεισε στο 33-61, με τη Μπαρτσελόνα να προηγείται κατά 28 πόντους.
Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα και στην τρίτη περίοδο. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της, φτάνοντας τη διαφορά στο +31 (40-71). Μόνο προς το φινάλε του δεκαλέπτου η Μακάμπι βρήκε ένα σερί 8-0, ροκανίζοντας προσωρινά τη διαφορά, χωρίς όμως να αλλάζει τη ροή του αγώνα. Οι Καταλανοί μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 48-73, έχοντας ουσιαστικά «καθαρίσει» το παιχνίδι από νωρίς.
Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92
Ο MVP: Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους με 7 ριμπάουντ
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Μάρκιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ. 33-41.
Ο MVP: Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους με 7 ριμπάουντ
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Μάρκιο Σάντος με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ. 33-41.
