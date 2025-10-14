Φενέρ - Ντουμπάι BC 69-93: Οδοστρωτήρας Καμπενγκέλε και... διασυρμός

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Η Ντουμπάι BC πέρασε σαν σίφουνας από την Τουρκία και... καθάρισε τη Φενέρ με 69-93, υποχρεώνοντας τη σε δεύτερι σερί εντός έδρας ήττα
Με ένα τεράστιο «διπλό» στην έδρα της πρωταθλήτριας Euroleague, Φενερμπαχτσέ, η Ντουμπάι έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επικράτησε με 93-69, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 2-2 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στο τρίτο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα (ρεκόρ 1-3).
Το καταιγιστικό δεύτερο δεκάλεπτο της Ντουμπάι έκανε τη διαφορά, με την πρωτάρα στη Euroleague να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 11-21 και να παίρνει το δρόμο προς τα αποδυτήρια με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 15 πόντων (31-46 στο 20΄). Με την άμυνα των φιλοξενούμενων να συνεχίζει να... ταλαιπωρεί τη Φενέρ και στην τρίτη περίοδο, η Ντουμπάι κράτησε το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στους 11 πόντους και μπήκε στον... επίλογο του αγώνα στο +23 (48-71 στο 30΄), χωρίς να απειληθεί στο φινάλε. Άλλωστε με μόλις 5/23 τρίποντα, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 15 λάθη, η πρωταθλήτρια Euroleague δεν είχε ελπίδες ανατροπής.
Κορυφαίοι των νικητών οι Καμπενγκέλε και Μπέικον με 26 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Φενέρ διασώθηκαν οι Μπάλντουϊν (12π.), Κόλσον (12π.) και Χολ (10π.).
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93
Kabengele was simply unstoppable in the opening Q! 🔥 pic.twitter.com/hllSvKqSob— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 14, 2025
