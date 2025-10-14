Ολυμπιακός: Έφτασε τις 400 συμμετοχές στη Euroleague o Παπανικολάου
Ολυμπιακός: Έφτασε τις 400 συμμετοχές στη Euroleague o Παπανικολάου

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι στην 5η θέση της σχετικής λίστας της Euroleague

Ολυμπιακός: Έφτασε τις 400 συμμετοχές στη Euroleague o Παπανικολάου
Ιστορική βραδιά για τον Κώστα Παπανικολάου. 

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Εφές στο ΣΕΦ έφτασε τις 400 συμμετοχές με την φανέλα των Πειραιωτών στα παιχνίδια της Euroleague. 

O Κώστας Παπανικολάου είναι στην 5η θέση της σχετικής λίστας. 

Αναλυτικά το top-5

1. Σέρχιο Γιουλ (450 αγώνες)
2.Κώστας Σλούκας (429 αγώνες)
3. Κάιλ Χάινς (425 αγώνες)
4. Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405 αγώνες)
5. Κώστας Παπανικολάου (400 αγώνες)


