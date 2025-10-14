Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ολυμπιακός: Έφτασε τις 400 συμμετοχές στη Euroleague o Παπανικολάου
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι στην 5η θέση της σχετικής λίστας της Euroleague
Ιστορική βραδιά για τον Κώστα Παπανικολάου.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Εφές στο ΣΕΦ έφτασε τις 400 συμμετοχές με την φανέλα των Πειραιωτών στα παιχνίδια της Euroleague.
O Κώστας Παπανικολάου είναι στην 5η θέση της σχετικής λίστας.
Αναλυτικά το top-5
1. Σέρχιο Γιουλ (450 αγώνες)
2.Κώστας Σλούκας (429 αγώνες)
3. Κάιλ Χάινς (425 αγώνες)
4. Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405 αγώνες)
5. Κώστας Παπανικολάου (400 αγώνες)
