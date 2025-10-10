Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ο Σάρι υπερασπίστηκε τον Ραμπιό και κατέκρινε τον πρόεδρο της Serie A
Ο Σάρι υπερασπίστηκε τον Ραμπιό και κατέκρινε τον πρόεδρο της Serie A
Ο προπονητής της Λάτσιο υπερασπίστηκε τον Γάλλο μέσο της Μίλαν για την κριτική του στη διεξαγωγή του αγώνα Μίλαν-Κόμο στην Αυστραλία
Ο προπονητής της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι, εξαπέλυσε την Παρασκευή (10/10) επίθεση εναντίον του προέδρου της Ιταλικής Λίγκας, ο οποίος είχε επικρίνει τον Γάλλο διεθνή μέσο της Μίλαν, Αντριέν Ραμπιό, επειδή χαρακτήρισε «εντελώς τρελό» το γεγονός ότι θα διεξαχθεί στην Αυστραλία ο αγώνας Μίλαν–Κόμο.
«Κατά τη γνώμη μου, ο Ραμπιό έχει δίκιο και τα χρήματα δεν μπορούν να δικαιολογούν τα πάντα. Η απάντηση του προέδρου της Λίγκας ήταν λανθασμένη», δήλωσε ο Σάρι στο ραδιόφωνο της Λάτσιο.
«Ο Ραμπιό θα μπορούσε να του απαντήσει ότι, αν δεν έπαιζε τρεις φορές την εβδομάδα και δεν τα έδινε όλα στο γήπεδο, ο ίδιος ο πρόεδρος της Λίγκας δεν θα έπαιρνε χρήματα, γιατί απλούστατα δεν θα υπήρχε Λίγκα», συνέχισε ο Ιταλός τεχνικός.
«Όταν ο Ραμπιό μπαίνει στο γήπεδο, τα δίνει όλα είναι ένα απίστευτο παιδί», πρόσθεσε ο Σάρι, ο οποίος είχε προπονήσει τον πρώην παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν στη Γιουβέντους, τη σεζόν 2019-20.
Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (7/10), ο Ραμπιό είχε χαρακτηρίσει «εντελώς τρελό» το ταξίδι της Μίλαν στο Περθ της Αυστραλίας τον Φεβρουάριο, για να αντιμετωπίσει την Κόμο στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.
«Όλα αυτά μας ξεπερνούν. Το ζήτημα των προγραμμάτων και της υγείας των παικτών συζητείται πολύ, και όλο αυτό φαίνεται τρελό. Είναι παραλογισμός να κάνουμε τόσα χιλιόμετρα για έναν αγώνα μεταξύ δύο ιταλικών ομάδων στην Αυστραλία. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε - όπως πάντα», είχε δηλώσει ο Γάλλος διεθνής.
Απαντώντας στις επικρίσεις του Ραμπιό, ο πρόεδρος της Λίγκας, Λουίτζι Ντε Σιέρβο, υποστήριξε την Τετάρτη (8/10) ότι «ο Ραμπιό ξεχνά, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ, πως πληρώνονται για να εξασκούν ένα επάγγελμα - δηλαδή να παίζουν ποδόσφαιρο».
«Θα έπρεπε να σέβεται τα χρήματα που βγάζει και να είναι πιο ευθυγραμμισμένος με τις επιθυμίες του εργοδότη του, δηλαδή της Μίλαν, η οποία αποδέχθηκε και μάλιστα προώθησε τη διεξαγωγή του αγώνα στο εξωτερικό», πρόσθεσε επικριτικά ο Ντε Σιέρβο.
Η Εθνική Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (UNFP) εξέφρασε την Πέμπτη (9/10) τη στήριξή της στον Ραμπιό, υπενθυμίζοντας ότι «η διαπίστωση του Αντριέν Ραμπιό είναι κοινή για τη μεγάλη πλειονότητα των παικτών, επειδή είναι δίκαιη και βασίζεται σε πραγματική γνώση του ποδοσφαίρου και του επαγγέλματος του ποδοσφαιριστή».
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
«Κατά τη γνώμη μου, ο Ραμπιό έχει δίκιο και τα χρήματα δεν μπορούν να δικαιολογούν τα πάντα. Η απάντηση του προέδρου της Λίγκας ήταν λανθασμένη», δήλωσε ο Σάρι στο ραδιόφωνο της Λάτσιο.
«Ο Ραμπιό θα μπορούσε να του απαντήσει ότι, αν δεν έπαιζε τρεις φορές την εβδομάδα και δεν τα έδινε όλα στο γήπεδο, ο ίδιος ο πρόεδρος της Λίγκας δεν θα έπαιρνε χρήματα, γιατί απλούστατα δεν θα υπήρχε Λίγκα», συνέχισε ο Ιταλός τεχνικός.
«Όταν ο Ραμπιό μπαίνει στο γήπεδο, τα δίνει όλα είναι ένα απίστευτο παιδί», πρόσθεσε ο Σάρι, ο οποίος είχε προπονήσει τον πρώην παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν στη Γιουβέντους, τη σεζόν 2019-20.
Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (7/10), ο Ραμπιό είχε χαρακτηρίσει «εντελώς τρελό» το ταξίδι της Μίλαν στο Περθ της Αυστραλίας τον Φεβρουάριο, για να αντιμετωπίσει την Κόμο στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.
«Όλα αυτά μας ξεπερνούν. Το ζήτημα των προγραμμάτων και της υγείας των παικτών συζητείται πολύ, και όλο αυτό φαίνεται τρελό. Είναι παραλογισμός να κάνουμε τόσα χιλιόμετρα για έναν αγώνα μεταξύ δύο ιταλικών ομάδων στην Αυστραλία. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε - όπως πάντα», είχε δηλώσει ο Γάλλος διεθνής.
Απαντώντας στις επικρίσεις του Ραμπιό, ο πρόεδρος της Λίγκας, Λουίτζι Ντε Σιέρβο, υποστήριξε την Τετάρτη (8/10) ότι «ο Ραμπιό ξεχνά, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ, πως πληρώνονται για να εξασκούν ένα επάγγελμα - δηλαδή να παίζουν ποδόσφαιρο».
«Θα έπρεπε να σέβεται τα χρήματα που βγάζει και να είναι πιο ευθυγραμμισμένος με τις επιθυμίες του εργοδότη του, δηλαδή της Μίλαν, η οποία αποδέχθηκε και μάλιστα προώθησε τη διεξαγωγή του αγώνα στο εξωτερικό», πρόσθεσε επικριτικά ο Ντε Σιέρβο.
Η Εθνική Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (UNFP) εξέφρασε την Πέμπτη (9/10) τη στήριξή της στον Ραμπιό, υπενθυμίζοντας ότι «η διαπίστωση του Αντριέν Ραμπιό είναι κοινή για τη μεγάλη πλειονότητα των παικτών, επειδή είναι δίκαιη και βασίζεται σε πραγματική γνώση του ποδοσφαίρου και του επαγγέλματος του ποδοσφαιριστή».
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα