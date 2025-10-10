Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Γκουαρδιόλα: Είναι απόλαυση να παρακολουθείς την Μπαρτσελόνα, ο Φλικ έχει τη νοοτροπία του Κρόιφ
Μετά τις σερί ήττες από Παρί Σεν Ζερμέν και Σεβίλλη, ο Πεπ καλεί τη Μπαρτσελόνα του Φλικ σε προσαρμογές λεπτομερειών, όχι σε ανατροπή πλάνου, υπενθυμίζοντας ότι οι αντίπαλοι πάντα βρίσκουν λύσεις και ότι η απάντηση είναι η εξέλιξη
Η Μπαρτσελόνα διανύει περίοδο πίεσης, έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες που έφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα για την άμυνα και την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας του Χάνσι Φλικ. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σε συνέντευξή του στο Premier Corner, έσπευσε να «χαμηλώσει» τον θόρυβο: «Δεν είμαι από αυτούς που δίνουν συμβουλές, όμως όσοι λένε ότι το πρόβλημα είναι η άμυνα κάνουν λάθος αν ζητούν ριζικές αλλαγές. Μην αλλάξεις τίποτα δραστικά, προχώρα όπως είσαι, αλλά συνέχισε να εξελίσσεσαι». Για τον Καταλανό, το γεγονός ότι οι αντίπαλοι εντοπίζουν αδυναμίες είναι η ουσία του παιχνιδιού: «Καμία ομάδα δεν μένει ίδια για πάντα. Θα βρουν λύση απέναντί σου, μετά είναι σειρά του Φλικ να βρει το αντίμετρο».
Το μήνυμα του Γκουαρδιόλα είναι σαφές: όχι εγκατάλειψη του πλάνου, αλλά προσθήκη «νέων λεπτομερειών» που κλείνουν τα παραθυράκια εκμετάλλευσης. «Στο ποδόσφαιρο, η στασιμότητα καταστρέφει κάθε ομάδα», υπογράμμισε, φράση-πυξίδα για έναν πάγκο που καλείται να συνδυάσει συνέπεια ιδεών με μικρές, στοχευμένες προσαρμογές. Έχοντας διαχειριστεί Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ γνωρίζει τις κυκλικές διακυμάνσεις φόρμας και επιμένει ότι το «ανεβοκατέβασμα» είναι δομικό στοιχείο της κορυφαίας σκηνής.
Παρά το πρόσφατο στραβοπάτημα, ο Γκουαρδιόλα μίλησε με θαυμασμό για το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελόνα: ρυθμός, ταχύτητα διαδικασιών, ένταση στο pressing και δημιουργία. «Όλα γίνονται στο φουλ, είναι απόλαυση να τους παρακολουθείς», είπε, προσθέτοντας ότι η επιθετική της παραγωγή καθιστά δύσκολη την ήττα της: «Αν σκοράρουν σχεδόν τρία γκολ κατά μέσο όρο, για να τους κερδίσεις πρέπει να βάλεις τέσσερα». Ο τόνος του έμεινε θετικός ακόμη και αναφερόμενος στον αποκλεισμό: «Ήταν άδικο που δεν έφτασαν τελικό, αλλά η Ίντερ είναι πολύ σκληρός αντίπαλος».
Σε ερώτηση για τις ομοιότητες ανάμεσα στη δική του φιλοσοφία και στον Φλικ, ο Πεπ έστριψε το κάδρο προς τον Γιόχαν Κρόιφ. «Η ιδέα του Γιόχαν ήταν πάντα να σκοράρεις ένα περισσότερο από τον αντίπαλο, με απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Ο Χάνσι έχει δώσει μια φρέσκια πινελιά σε αυτή την ιδέα», σχολίασε, αποδίδοντας στον Γερμανό την προσπάθεια να παντρέψει την επιθετική πρόθεση με έλεγχο των χώρων και καλύτερη διαχείριση των μεταβάσεων.
🗣️🚨 Pep Guardiola on Hansi Flick's Barça:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 10, 2025
"It's a joy to watch them. They say, 'it's not the defense'... don't change ANYTHING, keep pushing forward."
"Like Johan's idea of scoring one more goal than the opponent. Hansi has taken it to another level." pic.twitter.com/fJoatD4ZNT
