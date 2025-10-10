Γκουαρδιόλα: Είναι απόλαυση να παρακολουθείς την Μπαρτσελόνα, ο Φλικ έχει τη νοοτροπία του Κρόιφ
Γκουαρδιόλα: Είναι απόλαυση να παρακολουθείς την Μπαρτσελόνα, ο Φλικ έχει τη νοοτροπία του Κρόιφ

Μετά τις σερί ήττες από Παρί Σεν Ζερμέν και Σεβίλλη, ο Πεπ καλεί τη Μπαρτσελόνα του Φλικ σε προσαρμογές λεπτομερειών, όχι σε ανατροπή πλάνου, υπενθυμίζοντας ότι οι αντίπαλοι πάντα βρίσκουν λύσεις και ότι η απάντηση είναι η εξέλιξη

Γκουαρδιόλα: Είναι απόλαυση να παρακολουθείς την Μπαρτσελόνα, ο Φλικ έχει τη νοοτροπία του Κρόιφ
Η Μπαρτσελόνα διανύει περίοδο πίεσης, έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες που έφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα για την άμυνα και την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας του Χάνσι Φλικ. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σε συνέντευξή του στο Premier Corner, έσπευσε να «χαμηλώσει» τον θόρυβο: «Δεν είμαι από αυτούς που δίνουν συμβουλές, όμως όσοι λένε ότι το πρόβλημα είναι η άμυνα κάνουν λάθος αν ζητούν ριζικές αλλαγές. Μην αλλάξεις τίποτα δραστικά, προχώρα όπως είσαι, αλλά συνέχισε να εξελίσσεσαι». Για τον Καταλανό, το γεγονός ότι οι αντίπαλοι εντοπίζουν αδυναμίες είναι η ουσία του παιχνιδιού: «Καμία ομάδα δεν μένει ίδια για πάντα. Θα βρουν λύση απέναντί σου, μετά είναι σειρά του Φλικ να βρει το αντίμετρο».

Το μήνυμα του Γκουαρδιόλα είναι σαφές: όχι εγκατάλειψη του πλάνου, αλλά προσθήκη «νέων λεπτομερειών» που κλείνουν τα παραθυράκια εκμετάλλευσης. «Στο ποδόσφαιρο, η στασιμότητα καταστρέφει κάθε ομάδα», υπογράμμισε, φράση-πυξίδα για έναν πάγκο που καλείται να συνδυάσει συνέπεια ιδεών με μικρές, στοχευμένες προσαρμογές. Έχοντας διαχειριστεί Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ γνωρίζει τις κυκλικές διακυμάνσεις φόρμας και επιμένει ότι το «ανεβοκατέβασμα» είναι δομικό στοιχείο της κορυφαίας σκηνής.

Παρά το πρόσφατο στραβοπάτημα, ο Γκουαρδιόλα μίλησε με θαυμασμό για το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελόνα: ρυθμός, ταχύτητα διαδικασιών, ένταση στο pressing και δημιουργία. «Όλα γίνονται στο φουλ, είναι απόλαυση να τους παρακολουθείς», είπε, προσθέτοντας ότι η επιθετική της παραγωγή καθιστά δύσκολη την ήττα της: «Αν σκοράρουν σχεδόν τρία γκολ κατά μέσο όρο, για να τους κερδίσεις πρέπει να βάλεις τέσσερα». Ο τόνος του έμεινε θετικός ακόμη και αναφερόμενος στον αποκλεισμό: «Ήταν άδικο που δεν έφτασαν τελικό, αλλά η Ίντερ είναι πολύ σκληρός αντίπαλος».

Σε ερώτηση για τις ομοιότητες ανάμεσα στη δική του φιλοσοφία και στον Φλικ, ο Πεπ έστριψε το κάδρο προς τον Γιόχαν Κρόιφ. «Η ιδέα του Γιόχαν ήταν πάντα να σκοράρεις ένα περισσότερο από τον αντίπαλο, με απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Ο Χάνσι έχει δώσει μια φρέσκια πινελιά σε αυτή την ιδέα», σχολίασε, αποδίδοντας στον Γερμανό την προσπάθεια να παντρέψει την επιθετική πρόθεση με έλεγχο των χώρων και καλύτερη διαχείριση των μεταβάσεων.

