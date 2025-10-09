Ο Έρικ Σποέλστρα νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ

Όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.



Η πορεία του Στιβ Κερ φτάνει στην ολοκλήρωσή της και η Ομοσπονδία της χώρας αναζήτησε και βρήκε τον επόμενο... αρμόδιο.

Ο λόγος για τον νυν προπονητή και πολύπειρο τεχνικό των Μαϊάμι Χιτ, τον Έρικ Σποέλστρα, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει έργο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.



Όπως υπογραμμίζει ο Σαμς Σαράνια, που επικαλείται έγκριτες πηγές του ESPN. Πράγμα που επί της ουσίας μεταφράζεται στο ότι, απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.





Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025

Φυσικά, αυτή δε θα είναι η πρώτη παρουσία του Σποέλστρα στον πάγκο της Team USA, καθώς στους περασμένους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, βρέθηκε ως πρώτος βοηθός στο πλευρό του Στιβ Κερ, φυσικά με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να κατακτάει το χρυσό μετάλλιο στο τέλος του δρόμου.



Ειδήσεις σήμερα:



Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους



Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω



Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα

