Ο Έρικ Σποέλστρα νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ
SPORTS
Στιβ Κερ Έρικ Σποέλστρα Μαϊάμι Χιτ ΗΠΑ

Ο κόουτς των Μαϊάμι Χιτ διαδέχθηκε τον Στιβ Κερ στον πάγκο των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια

Όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η πορεία του Στιβ Κερ φτάνει στην ολοκλήρωσή της και η Ομοσπονδία της χώρας αναζήτησε και βρήκε τον επόμενο... αρμόδιο.

Ο λόγος για τον νυν προπονητή και πολύπειρο τεχνικό των Μαϊάμι Χιτ, τον Έρικ Σποέλστρα, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει έργο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.

Όπως υπογραμμίζει ο Σαμς Σαράνια, που επικαλείται έγκριτες πηγές του ESPN. Πράγμα που επί της ουσίας μεταφράζεται στο ότι, απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Φυσικά, αυτή δε θα είναι η πρώτη παρουσία του Σποέλστρα στον πάγκο της Team USA, καθώς στους περασμένους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, βρέθηκε ως πρώτος βοηθός στο πλευρό του Στιβ Κερ, φυσικά με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να κατακτάει το χρυσό μετάλλιο στο τέλος του δρόμου. 

