«Πόλεμος» της Παρτίζαν με τον τηλεοπτικό σταθμό Arena για τα... μάτια της αντιπροέδρου της ομάδας του Βελιγραδίου
Τα σεξιστικά σχόλια του δημοσιογράφου Ντέγιαν Άντζους για την αντιπρόεδρο της Παρτίζαν, προκάλεσαν την απόλυση του, αλλά και την διακοπή της συνεργασίας του συλλόγου με τον τηλεοπτικό σταθμό
Η συνδρομητική πλατφόρμα Arena Sport βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα εδώ και 24 ώρες, μετά τα όσα είπε στην εκπομπή «Otvoreno sa Anđusom» ο παρουσιαστής Ντέγιαν Άντζους.
Η εκπομπή που ο τίτλος της σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ανοικτά με τον Άντζους», ουκ ολίγες φορές έχει προκαλέσει την οργή της αθλητικής κοινωνίας της Σερβίας, αλλά ο Άντζους που θεωρείται φίλα προσκείμενος στο καθεστώς Βούτσιτς, δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.
Στη χθεσινή εκπομπή όμως, ο γνωστός οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, άφησε σεξιστικά υπονοούμενα για την αντιπρόεδρο της Παρτίζαν, Μίλκα Φόρτσαν («κρίμα που η διοίκηση του Αστέρα δεν έστειλε λουλούδια σ' αυτήν που έλεγε ότι η Παρτίζαν θα είναι πρωταθλήτρια το 2026», είπε μεταξύ άλλων) και έγινε ο κακός χαμός.
Τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά με τους οπαδούς της Παρτίζαν αν ζητούν από τη διοίκηση της ομάδας να αντιδράσει, με την ηγεσία του Arena Sport να παρεμβαίνει άμεσα κατεβάζοντας την εκπομπή από το youtube και να ανακοινώνει την προσωρινή διακοπή της συνεργασίας της με τον Άντζους.
Ωστόσο, η διοίκηση της Παρτίζαν δεν έδειξε να ικανοποιείται με τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ανακοίνωσε την αναστολή της συνεργασίας της με τον σταθμό, απαγορεύοντας σε οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου να κάνει δηλώσεις ή να συμμετέχει σε εκπομπές του Arena Sport.
Βέβαια το συγκεκριμένο κανάλι έχει αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος Σερβίας και δεν μπορεί να απαγορεύσει τις μεταδόσεις, αλλά σίγουρα οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν οδηγηθεί στα άκρα και ίσως μόνο η οριστική απομάκρυνση του Άντζους μπορεί να επαναφέρει την ηρεμία.
Osuda sramotnih izjava Dejana Anđusa!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 9, 2025
🔗 https://t.co/BYvvddSd0q#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/eaEYgQXQch
Izvinjenje TV Arena sport— FK Partizan (@FKPartizanBG) October 9, 2025
„TV Arena sport se izvinjava potpredsednici kluba i upravi FK Partizan, kao i navijačima crno-belih zbog neprimerenog komentara novinara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji „Otvoreno sa Anđusom“.
Najoštrije osuđujemo zloupotrebu javnog medijskog… pic.twitter.com/Sm8zDo5q9K
Βέβαια το συγκεκριμένο κανάλι έχει αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος Σερβίας και δεν μπορεί να απαγορεύσει τις μεταδόσεις, αλλά σίγουρα οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν οδηγηθεί στα άκρα και ίσως μόνο η οριστική απομάκρυνση του Άντζους μπορεί να επαναφέρει την ηρεμία.
