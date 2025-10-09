Φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ λόγω ηλεκτρικής βλάβης στη σάουνα
Φωτιά Βινίσιους Τζούνιορ Σάουνα Ρεάλ Μαδρίτης Βίλα

Φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ λόγω ηλεκτρικής βλάβης στη σάουνα

Ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στο σπίτι λόγω υποχρεώσεων με την εθνική Βραζιλίας - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ λόγω ηλεκτρικής βλάβης στη σάουνα
Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην περιοχή La Moraleja, στο Alcobendas της Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Marca, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ψευδοροφή της σάουνας, που βρίσκεται στο υπόγειο και καταστράφηκε ολοσχερώς, λόγω ηλεκτρικής βλάβης, και προκάλεσε έντονους καπνούς επηρεάζοντας τους δύο ορόφους της κατοικίας.



Γύρω στις 11:00 ενημερώθηκαν οι αρχές και έσπευσαν δύο πυροσβεστικές ομάδες της Κοινότητας της Μαδρίτης, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν τις φλόγες και να αερίσουν το σπίτι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ο Βινίσιους δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς είναι στη Σεούλ για τους αγώνα της εθνικής Βραζιλίας κόντρα στη Νότια Κορέα στις 10 Οκτωβρίου (13:00) και στην Ιαπωνία στις 14 Οκτωβρίου (12:30).

