Φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ λόγω ηλεκτρικής βλάβης στη σάουνα
Ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στο σπίτι λόγω υποχρεώσεων με την εθνική Βραζιλίας - Δεν υπάρχουν τραυματίες
Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην περιοχή La Moraleja, στο Alcobendas της Μαδρίτης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Marca, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ψευδοροφή της σάουνας, που βρίσκεται στο υπόγειο και καταστράφηκε ολοσχερώς, λόγω ηλεκτρικής βλάβης, και προκάλεσε έντονους καπνούς επηρεάζοντας τους δύο ορόφους της κατοικίας.
Γύρω στις 11:00 ενημερώθηκαν οι αρχές και έσπευσαν δύο πυροσβεστικές ομάδες της Κοινότητας της Μαδρίτης, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν τις φλόγες και να αερίσουν το σπίτι.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ο Βινίσιους δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς είναι στη Σεούλ για τους αγώνα της εθνικής Βραζιλίας κόντρα στη Νότια Κορέα στις 10 Οκτωβρίου (13:00) και στην Ιαπωνία στις 14 Οκτωβρίου (12:30).
🚨 Vinicius's house caught fire after the basement sauna burned down.— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 9, 2025
There are NO injuries. @marca pic.twitter.com/WdXgQF7PfQ
Γύρω στις 11:00 ενημερώθηκαν οι αρχές και έσπευσαν δύο πυροσβεστικές ομάδες της Κοινότητας της Μαδρίτης, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν τις φλόγες και να αερίσουν το σπίτι.
