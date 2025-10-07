Βιεϊρίνια: «Μονόδρομος η ενότητα, φέτος έχουμε επιπλέον κίνητρο για τίτλους» - Τι είπε για Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Εθνική Ελλάδας

Ο σύμβουλος του ΠΑΟΚ μίλησε για τη μετάβασή του από τα γήπεδα στη διοίκηση, για τη σεζόν των 100 ετών του συλλόγου, τις δυσκολίες, αλλά και το πάθος του να παραμείνει κοντά στην ομάδα που αγάπησε