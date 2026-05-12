Πώς το Ψηφιακό Φροντιστήριο αλλάζει τα δεδομένα για τις Πανελλαδικές
Σχεδόν 308.000 χρήστες από την έναρξη λειτουργίας του, συνολικά 477 ώρες live μαθημάτων ανά μήνα, 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, υλικό για μαθητές ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Ειδικής Αγωγής
Σε σημαντικό εργαλείο προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 αναδεικνύεται το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο καθώς μέχρι τις αρχές Απριλίου 2026, είχαν καταγραφεί σχεδόν 308.000 συνολικοί χρήστες από την έναρξη λειτουργίας του, ενώ μόνο από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τις αρχές Απριλίου 2026 είχαν συνδεθεί 162.243 χρήστες, σύμφωνα με τα στοιχεία, που έχει δημοσιοποιήσει το υπουργείο Παιδείας.
Αυτό σημαίνει απλά, ότι περισσότεροι από τους μισούς χρήστες του συνόλου - περίπου 52,7% - καταγράφηκαν μέσα στους τελευταίους επτά μήνες, γεγονός που δείχνει σαφή επιτάχυνση της χρήσης.
Στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως δωρεάν ψηφιακή υποστήριξη για μαθητές Λυκείου, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση των οικογενειών από την ιδιωτική φροντιστηριακή αγορά, δίνει ιδιαίτερο βάρος η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική και την αξία του» ενώ πρόσθεσε: «Η δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη της ελληνικής οικογένειας».
Ενισχυμένο εμφανίζεται το πρόγραμμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου για το 2026, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, 81 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στη διδασκαλία, παρέχουν συνολικά 477 ώρες live μαθημάτων ανά μήνα, καλύπτονται 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ το υλικό αφορά μαθητές ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Ειδικής Αγωγής.
Ενισχυμένο το Ψηφιακό Φροντιστήριο φέτος
Κατά μέσο όρο, το σύστημα προσφέρει περίπου 15,9 ώρες ζωντανής διδασκαλίας την ημέρα, αν υπολογιστεί σε μηνιαία βάση 30 ημερών, ή περίπου 23 ώρες ημερησίως σε εργάσιμες ημέρες, στοιχείο που δείχνει ότι η πλατφόρμα λειτουργεί ουσιαστικά σαν πλήρες απογευματινό ψηφιακό φροντιστήριο.
Το σημαντικότερο, όμως, είναι η προσθήκη φέτος των διαγωνισμάτων προσομοίωσης. Για πρώτη φορά, οι υποψήφιοι δεν έχουν μόνο πρόσβαση σε επαναλήψεις και μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, αλλά και σε εξετάσεις προσομοίωσης για όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα - «Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης καλύπτουν τα 45 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα», υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας.
Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά, κατά την οποία το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο χρησιμοποιήθηκε μαζικά από μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, η δομή του ήταν σαφώς πιο περιορισμένη. Ειδικότερα, πέρυσι απευθυνόταν κυρίως σε μαθητές Γ΄ Λυκείου, δεν υπήρχε ολοκληρωμένο σύστημα διαγωνισμάτων προσομοίωσης, το βάρος δινόταν κυρίως στη live παρακολούθηση μαθημάτων και στο on-demand αρχείο.
Η εξέλιξη του Ψηφιακού Φροντιστηρίου από πέρυσι
Φέτος, η αλλαγή είναι εμφανής. Το υπουργείο ανακοίνωσε επέκταση όχι μόνο στη Γ΄ Λυκείου αλλά και στις μικρότερες τάξεις από την επόμενη σχολική χρονιά, γεγονός που καταδεικνύει ότι το μέτρο μονιμοποιείται. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η κ.Ζαχαράκη, «Από την επόμενη σχολική χρονιά εντάσσουμε τα ζωντανά μαθήματα και για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου», επομένως το Ψηφιακό Φροντιστήριο μετατρέπεται από εργαλείο αποκλειστικά εξεταστικής προετοιμασίας σε ευρύτερη κρατική πλατφόρμα εκπαιδευτικής ενίσχυσης.
Ουσιαστική αύξηση της χρήσης αλλά και της ενίσχυσης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου γενικά, προκύπτει από τα αριθμητικά στοιχεία. Πιο αναλυτικά, αν και το 2025 η κάλυψη των μαθημάτων ήταν πιο περιορισμένη, φέτος γίνεται προετοιμασία για 45 εξεταζόμενα μαθήματα. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών φέτος έχει αυξηθεί σε 81, όπως και οι ώρες διδασκαλίας που ανέρχονται σε περίπου 477 μηνιαίως. Επίσης, παρέχονται πλέον και διαγωνίσματα προσομοίωσης και οι χρήστες συνολικά αγγίζουν τις 308.000.
Η σύγκριση 2025–2026 σε αριθμούς
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αύξηση των 162.243 χρηστών μόνο μέσα στο τρέχον σχολικό έτος, δείχνει ότι η πλατφόρμα έχει αποκτήσει μία κρίσιμη μάζα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών κυμαίνονται κάθε χρόνο περίπου στις 100.000, προκύπτει ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο χρησιμοποιείται όχι μόνο από υποψηφίους Γ΄ Λυκείου, αλλά και από μαθητές άλλων τάξεων και αποφοίτους προηγούμενων ετών. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για εθνικό εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι μία προσωρινή λύση.
Το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο λειτουργεί ως ένα δωρεάν μοντέλο πρόσβασης σε μαθήματα υψηλής ζήτησης, με καθημερινή παρακολούθηση, επαναλήψεις και ασκήσεις.
Ποιοι το χρησιμοποιούν περισσότερο
Σύμφωνα με εκπαιδευτικές πηγές, η μεγαλύτερη χρήση παρατηρείται σε τρεις κατηγορίες:
μαθητές απομακρυσμένων περιοχών,
οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν ιδιωτική φροντιστηριακή δαπάνη,
ήδη εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικό φροντιστήριο που το χρησιμοποιούν συμπληρωματικά.
Από τα δεδομένα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι η πλατφόρμα, αν και δεν έχει ακόμη αντικαταστήσει το ιδιωτικό φροντιστήριο, έχει μετατραπεί σε ένα ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο. Αν μάλιστα συγκριθούν οι 162.243 χρήστες της φετινής περιόδου με τον συνολικό αριθμό μαθητών λυκείου στην Ελλάδα, προκύπτει ότι η διείσδυση είναι πολύ μεγάλη καθώς ακόμη κι αν μέρος των επισκέψεων αφορά επαναλαμβανόμενους χρήστες, το εύρος δείχνει πως το μέτρο ξεπερνά τα όρια μιας πιλοτικής δράσης.
Βασικό ζητούμενο του εγχειρήματος είναι το εάν η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίβαρο στο κόστος, που καταβάλλουν οι οικογένειες για την προετοιμασία των Πανελλαδικών καθώς η ιδιωτική δαπάνη για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα απορροφά σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Το «στοίχημα» του Ψηφιακού Φροντιστηρίου
Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο του δωρεάν ψηφιακού Φροντιστηρίου, προσφέρονται live μαθήματα, ασύγχρονο υλικό, διαγωνίσματα, επαναλήψεις 24/7, πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.
