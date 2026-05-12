Πώς το Ψηφιακό Φροντιστήριο αλλάζει τα δεδομένα για τις Πανελλαδικές



Η σύγκριση 2025–2026 σε αριθμούς



Ποιοι το χρησιμοποιούν περισσότερο



Το «στοίχημα» του Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Φέτος, η αλλαγή είναι εμφανής. Το υπουργείο ανακοίνωσε επέκταση όχι μόνο στη Γ΄ Λυκείου αλλά και στις μικρότερες τάξεις από την επόμενη σχολική χρονιά, γεγονός που καταδεικνύει ότι το μέτρο μονιμοποιείται. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η κ.Ζαχαράκη, «Από την επόμενη σχολική χρονιά εντάσσουμε τα ζωντανά μαθήματα και για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου», επομένως το Ψηφιακό Φροντιστήριο μετατρέπεται από εργαλείο αποκλειστικά εξεταστικής προετοιμασίας σε ευρύτερη κρατική πλατφόρμα εκπαιδευτικής ενίσχυσης.Ουσιαστική αύξηση της χρήσης αλλά και της ενίσχυσης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου γενικά, προκύπτει από τα αριθμητικά στοιχεία. Πιο αναλυτικά, αν και το 2025 η κάλυψη των μαθημάτων ήταν πιο περιορισμένη, φέτος γίνεται προετοιμασία για 45 εξεταζόμενα μαθήματα. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών φέτος έχει αυξηθεί σε 81, όπως και οι ώρες διδασκαλίας που ανέρχονται σε περίπου 477 μηνιαίως. Επίσης, παρέχονται πλέον και διαγωνίσματα προσομοίωσης και οι χρήστες συνολικά αγγίζουν τις 308.000.Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αύξηση των 162.243 χρηστών μόνο μέσα στο τρέχον σχολικό έτος, δείχνει ότι η πλατφόρμα έχει αποκτήσει μία κρίσιμη μάζα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών κυμαίνονται κάθε χρόνο περίπου στις 100.000, προκύπτει ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο χρησιμοποιείται όχι μόνο από υποψηφίους Γ΄ Λυκείου, αλλά και από μαθητές άλλων τάξεων και αποφοίτους προηγούμενων ετών. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για εθνικό εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι μία προσωρινή λύση.Το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο λειτουργεί ως ένα δωρεάν μοντέλο πρόσβασης σε μαθήματα υψηλής ζήτησης, με καθημερινή παρακολούθηση, επαναλήψεις και ασκήσεις.Σύμφωνα με εκπαιδευτικές πηγές, η μεγαλύτερη χρήση παρατηρείται σε τρεις κατηγορίες:μαθητές απομακρυσμένων περιοχών,οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν ιδιωτική φροντιστηριακή δαπάνη,ήδη εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικό φροντιστήριο που το χρησιμοποιούν συμπληρωματικά.Από τα δεδομένα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι η πλατφόρμα, αν και δεν έχει ακόμη αντικαταστήσει το ιδιωτικό φροντιστήριο, έχει μετατραπεί σε ένα ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο. Αν μάλιστα συγκριθούν οι 162.243 χρήστες της φετινής περιόδου με τον συνολικό αριθμό μαθητών λυκείου στην Ελλάδα, προκύπτει ότι η διείσδυση είναι πολύ μεγάλη καθώς ακόμη κι αν μέρος των επισκέψεων αφορά επαναλαμβανόμενους χρήστες, το εύρος δείχνει πως το μέτρο ξεπερνά τα όρια μιας πιλοτικής δράσης.Βασικό ζητούμενο του εγχειρήματος είναι το εάν η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίβαρο στο κόστος, που καταβάλλουν οι οικογένειες για την προετοιμασία των Πανελλαδικών καθώς η ιδιωτική δαπάνη για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα απορροφά σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο του δωρεάν ψηφιακού Φροντιστηρίου, προσφέρονται live μαθήματα, ασύγχρονο υλικό, διαγωνίσματα, επαναλήψεις 24/7, πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.