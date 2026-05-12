Απεργία 13 Μαΐου - ΑΔΕΔΥ: Πώς θα λειτουργήσουν την Τετάρτη τα σχολεία
Βασιλική Χρυσοστομίδου
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την Τετάρτη 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα διευκρινίσεις, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά.

Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι οι μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία γενική οδηγία αναστολής λειτουργίας.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα της ημέρας θα διαμορφωθεί ανά σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, παρότι οι πύλες των σχολείων θα ανοίξουν κανονικά, σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων, κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση μαθητών.

Τι θα ισχύσει στα σχολεία

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τις διευθύνσεις για το αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδέχεται να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μη λειτουργήσει, εφόσον απεργούν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί.

Για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, αν καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον αυτά είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, δεν αποκλείεται οι μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, με απόφαση της διεύθυνσης κάθε μονάδας.

Συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας

Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, που έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί.
Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της γενικής κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Οι γονείς καλούνται να στείλουν τα παιδιά τους κανονικά στο σχολείο την Τετάρτη, καθώς η λειτουργία των μονάδων δεν αναστέλλεται συνολικά. Παράλληλα, καλό είναι να βρίσκονται σε επικοινωνία με το σχολείο ή τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα για τις μικρότερες τάξεις, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα ή στο ολοήμερο.
Η αυριανή ημέρα αναμένεται να κυλήσει με μερική λειτουργία των σχολείων, χωρίς γενικό λουκέτο, αλλά με πιθανές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή και από σχολείο σε σχολείο, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργιακή κινητοποίηση.
