Λανουά: Λάθος το πέναλτι που δόθηκε στην Κηφισιά, έπρεπε να αποβληθεί ο Πιερό - Βίντεο

Η διαιτησία του Βεργέτη στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο Περιστέρι «σήκωσε» πολύ κουβέντα κυρίως από την πλευρά της Ένωσης.



Ο Στεφάν Λανουά, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, ήρθε με την ανάλυσή του να διαφωτίσει την κατάσταση. Ο Γάλλος τόνισε ότι

δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς και ξεκαθάρισε πως έπρεπε να αποβληθεί ο Πιερό.



Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Λανουά για το Κηφισιά - ΑΕΚ



Για το μαρκάρισμα του Στρακόσα στον Τεττέη: «Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει τη μπάλα. δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον με τοιν αντίπαλο. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρύ άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι, ούτε παρέμβαση του var».

Για το μαρκάρισμα του Πιερό στον Ξενόπουλο: «Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του var για σοβαρό φάουλ».



Για το χέρι του Εμπό που η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι: «Μετά από σέντρα ο Νο 14 της Κηφισιάς (Έμπο) ακουμπάει τη μπάλα με το χέρι, το οποίο δεν είναι σηκωμένο ψηλά και εδώ θεωρούμε ότι είναι μια αναπάντεχη μπαλιά μεταξύ δύο αμυντικών, σε μικρή απόσταση, χωρίς καμία πρόθεση να παίξει τη μπάλα με το χέρι. Η επαφή γίνεται εντελώς τυχαία και περιμένουμε τον μη καταλογισμό πέναλτι».

Για την αποβολή του Ρέλβας: «Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ (Ρέλβας)εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία για να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντας τον. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση δείχνοντας την κόκκινη κάρτα».

Για το ακυρωθέν γκολ του Σόουζα: «Ο παίκτης της Κηφισιάς πετυχαίνει γκολ, αγγίζοντας τη μπάλα με το δεξί του χέρι αφού πρώτα αυτή είχε χτυπήσει στο δοκάρι. Σωστά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ».

Για το πέναλτι του Γιόβιτς: «Ο παίκτης της Κηφισιάς (Σιμόν) ανατρέπει με το δεξί του πόδι τον παίκτη της ΑΕΚ. Σωστά ο διιαιτητής καταλόγισε το πέναλτι».

Για το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό

«Πριν το γκολ ο παίκτης του ΠΑΟΚ (Κωνσταντέλιας) διεκδίκησε τη μπάλα και υπέπεσε σε φάουλ πατώντας το πόδι αντιπάλου. Το VAR σωστά ζήτησε on field review για να ακυρωθεί το γκολ για φάουλ».

Για το ακυρωθέν γκολ του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο

«Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ (Ίνγκασον) σπρώχνει τον αντίπαλο Τσιγγάρας και περιμένουμε την παρέμβαση του VAR (όπως και έγινε) για να γίνει on field review και ακυρωθεί καθώς έχει προηγηθεί φάουλ».

Για το Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

«Σωστός ο καταλογισμός του πρώτου πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού καθώς ο αμυντικός του Παναιτωλικού έχει υψωμένο το χέρι σε αφύσικη θέση κι ενώ η μπάλα έρχεται από μακριά».







