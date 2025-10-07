Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ηρωική πρόκριση του Τζόκοβιτς στη Σανγκάη: Νίκησε τον Μουνάρ παρά τον πόνο, τη ζέστη και την αδιαθεσία
Ο Σέρβος ζήτησε πολλαπλά ιατρικά τάιμ-άουτ και έκανε εμετό στο κορτ, αλλά επικράτησε με 2-1 σετ σε μια μάχη 2,5 ωρών, εξασφαλίζοντας την 11η πρόκρισή του στους «8» της διοργάνωσης
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε μία από τις πιο σκληρές μάχες της σεζόν και κατάφερε να επιβιώσει, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Rolex Shanghai Masters για 11η φορά στην καριέρα του. Ο Σέρβος θρύλος νίκησε τον Χάουμε Μουνάρ με 6-3, 5-7, 6-2 σε έναν εξαντλητικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 40 λεπτών, ξεπερνώντας σοβαρά προβλήματα υγείας και φυσικής κατάστασης.
Η αναμέτρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με τα επίπεδα υγρασίας να ξεπερνούν το 82%. Ο 38χρονος τενίστας αντιμετώπισε επανειλημμένα ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο, ζητώντας πολλαπλά ιατρικά τάιμ-άουτ. Κατά τη διάρκεια των αλλαγών, χρησιμοποιούσε συνεχώς πετσέτα με πάγο στο κεφάλι του, ενώ σοβαρότερο πρόβλημα ήταν η αδιαθεσία. Ο Τζόκοβιτς έκανε εμετό δίπλα στο κορτ και μάλιστα κατέρρευσε στο έδαφος μετά την απώλεια του δεύτερου σετ, προτού δεχθεί ιατρική βοήθεια.
Η αποφασιστική ανατροπή
Παρά τις προκλήσεις, ο Τζόκοβιτς βρήκε ψυχικά αποθέματα στον τρίτο σετ. Η στιγμή-κλειδί ήταν στην αρχή του σετ, όταν ο Μουνάρ υπέπεσε σε κρίσιμο λάθος: στο 0-0, 40/15, ο Ισπανός έχασε ένα απλό smash στο φιλέ, δίνοντας την ευκαιρία στον Σέρβο να ανακτήσει τη δυναμική του. Ο Τζόκοβιτς «έσπασε» αμέσως το σερβίς του αντιπάλου του και ανέβασε την επιθετικότητά του για να συντομεύσει τις ανταλλαγές των χτυπημάτων.
Στους «8» για 11η φορά και κόντρα στον Μπεργκς
Ο Τζόκοβιτς έχει πλέον φτάσει στα προημιτελικά και στις 11 συμμετοχές του στη Σανγκάη, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τέσσερις φορές. Ο Νο. 5 στην παγκόσμια κατάταξη θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς.
Ο Σέρβος κυνηγά τον 41ο τίτλο του ATP Masters 1000 (ρεκόρ), με τελευταίο αυτόν στο Παρίσι το 2023.
Djokovic is down 🤯— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2025
Munar wears him down in a 74 minute set! We have one more set to play 😀#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/z1fpmaZYh6
