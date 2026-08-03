Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 7η θέση η Βασιλική Αλεξανδρή στον τελικό του ελεύθερου σόλο, δείτε βίντεο
Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 7η θέση η Βασιλική Αλεξανδρή στον τελικό του ελεύθερου σόλο, δείτε βίντεο
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βαθμολογήθηκε με 267,4188 β. για την εκτέλεση του προγράμματός της, με θέμα χορογραφίας «τεχνητή καρδιά»
Την 7η θέση στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, κατέλαβε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Παρίσι.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βαθμολογήθηκε με 267,4188 β. για την εκτέλεση του προγράμματός της, με θέμα χορογραφίας «τεχνητή καρδιά». Ήταν έβδομη ανάμεσα στις 12 που πήραν μέρος στον τελικό, μια θέση πάνω και με καλύτερη βαθμολογία από αυτήν που είχε πάρει στην προκριματικό.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσίδα Βασιλίνα Κχαντόσκα (οι αθλητές και οι αθλήτριες από τη Ρωσία αγωνίζονται ως ανεξάρτητοι) με 292,3887 βαθμούς. Το ασημένιο πήρε η Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ με 289,2463 β. και το χάλκινο η Ισπανίδα Ίρις Τίο Κάσας με 284,5550 β.
Η Βασιλική Αλεξανδρή μίλησε μετά την προσπάθειά της: «Σίγουρα περίμενα κάτι πολύ παραπάνω. Είμαι, πάντως, ευχαριστημένη από την προσπάθειά μου, στην εμφάνισή μου σε τελικό Ευρωπαϊκού μετά από δύο χρόνια. Άκουσα θετικά σχόλια για την ιδέα και για το Σόλο, αλλά δεν κρύβω ότι είμαι λίγο στεναχωρημένη. Πάλευα λίγο και με την υγεία μου τον τελευταίο καιρό.
Τώρα εστιάζω, πλέον, στον τελικό του Τεχνικού Σόλο (Τρίτη 4/8, 10:00, ΕΡΤ2σπορ), καινούργιος αγώνας, ξεκινάμε από το μηδέν.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά ύστερα από τις δύο προηγούμενες συνεχόμενες χρονιές που πήρα το χρυσό στο Τεχνικό Σόλο, στόχος πρέπει να είναι το χρυσό. Αυτό που θέλω πρώτα από όλα, όμως, είναι να δώσω το 100% στο νερό και να είμαι ευχαριστημένη εγώ».
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βαθμολογήθηκε με 267,4188 β. για την εκτέλεση του προγράμματός της, με θέμα χορογραφίας «τεχνητή καρδιά». Ήταν έβδομη ανάμεσα στις 12 που πήραν μέρος στον τελικό, μια θέση πάνω και με καλύτερη βαθμολογία από αυτήν που είχε πάρει στην προκριματικό.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσίδα Βασιλίνα Κχαντόσκα (οι αθλητές και οι αθλήτριες από τη Ρωσία αγωνίζονται ως ανεξάρτητοι) με 292,3887 βαθμούς. Το ασημένιο πήρε η Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ με 289,2463 β. και το χάλκινο η Ισπανίδα Ίρις Τίο Κάσας με 284,5550 β.
Η Βασιλική Αλεξανδρή μίλησε μετά την προσπάθειά της: «Σίγουρα περίμενα κάτι πολύ παραπάνω. Είμαι, πάντως, ευχαριστημένη από την προσπάθειά μου, στην εμφάνισή μου σε τελικό Ευρωπαϊκού μετά από δύο χρόνια. Άκουσα θετικά σχόλια για την ιδέα και για το Σόλο, αλλά δεν κρύβω ότι είμαι λίγο στεναχωρημένη. Πάλευα λίγο και με την υγεία μου τον τελευταίο καιρό.
Τώρα εστιάζω, πλέον, στον τελικό του Τεχνικού Σόλο (Τρίτη 4/8, 10:00, ΕΡΤ2σπορ), καινούργιος αγώνας, ξεκινάμε από το μηδέν.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά ύστερα από τις δύο προηγούμενες συνεχόμενες χρονιές που πήρα το χρυσό στο Τεχνικό Σόλο, στόχος πρέπει να είναι το χρυσό. Αυτό που θέλω πρώτα από όλα, όμως, είναι να δώσω το 100% στο νερό και να είμαι ευχαριστημένη εγώ».
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