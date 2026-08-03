Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Την 4η θέση κατέλαβε η Εθνική ομάδα στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού, δείτε βίντεο
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου Καλλιτεχνική κολύμβηση Εθνική Ελλάδας

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Την 4η θέση κατέλαβε η Εθνική ομάδα στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού, δείτε βίντεο

Οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά, βαθμολογήθηκαν με 234,5287 β

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Την 4η θέση κατέλαβε η Εθνική ομάδα στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού, δείτε βίντεο
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Μια θέση κάτω από τα μετάλλια βρέθηκε στον Τελικό του Ελεύθερου Ομαδικού, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου η Εθνική ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών - Γυναικών.

Η Ελλάδα κατέλαβε στο Παρίσι την 4η θέση. 

Η ομάδα, την οποία αποτελούσαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά, βαθμολογήθηκε με 234,5287 β.

Για την εκτέλεση του προγράμματός τους, με θέμα χορογραφίας«Hypnosis».


Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία (που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη χώρα) με 285,0346 βαθμούς, το ασημένιο η Ισπανία με 282,3541 β. και το χάλκινο η Ιταλία με 256,1558 β.

Οι επόμενες ελληνικές συμμετοχές είναι την Τρίτη (4/8), το πρωί στις 10:00, η Βασιλική Αλεξανδρή στον τελικό του Τεχνικού Σόλο και το απόγευμα (17:00) αυτή της Εθνικής Ομάδας στον τελικό του Τεχνικού Ομαδικού.
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