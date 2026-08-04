Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση σε φορτηγό πλοίο τη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαύρη Θάλασσα πλοίο Τούρκοι Ναυτικοί

Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση σε φορτηγό πλοίο τη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο

Το πλοίο υπό σημαία Καμερούν δέχθηκε επίθεση κοντά στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται

Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση σε φορτηγό πλοίο τη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
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Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος --όλοι Tούρκοι ναυτικοί-- τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού υπό σημαία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές χθες Δευτέρα.

Το φορτηγό πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από το ρωσικό λιμάνι Ναβρασίσκ εν πλω προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής γενικής διεύθυνσης θαλασσίων υποθέσεων που επικαλέστηκαν ΜΜΕ.



Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση.

Ωστόσο δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, που επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν πως το φορτηγό τύπου Ro-Ro υπέστη επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας.



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Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Ναβρασίσκ από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία κλιμακώνουν τελευταία τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.
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