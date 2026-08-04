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Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση σε φορτηγό πλοίο τη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
Το πλοίο υπό σημαία Καμερούν δέχθηκε επίθεση κοντά στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται
Το φορτηγό πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από το ρωσικό λιμάνι Ναβρασίσκ εν πλω προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής γενικής διεύθυνσης θαλασσίων υποθέσεων που επικαλέστηκαν ΜΜΕ.
The sanctioned Cameroonian-flagged Ro-Ro cargo/vehicle carrier ship NADEZHDA, IMO 7702657, was reportedly struck in the Black Sea by 6 or 7 Ukrainian drones as it approche the post of Novorossiysk.— OSINT Intuit™ (@UKikaski) August 3, 2026
NASA FIRMS thermal imagery show a fire approximately 50 km south of Novorossiysk.… pic.twitter.com/ZyOZwhEMH6
Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση.
Ωστόσο δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, που επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν πως το φορτηγό τύπου Ro-Ro υπέστη επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας.
Karadeniz’de Novorossisk’ten Samsun’a seyir halinde olan "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisi dron saldırısına uğradı!— SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) August 3, 2026
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı.
Spikerin aktardığı son… pic.twitter.com/0IGSt6t7ot
Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Ναβρασίσκ από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Η Ουκρανία και η Ρωσία κλιμακώνουν τελευταία τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.
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