Με κοινή απόφαση ΠΑΟΚ και Μεϊτέ μπαίνει στο χειρουργείο ο Γάλλος χαφ
SPORTS
ΠΑΟΚ Σουαλιό Μεϊτέ

Με κοινή απόφαση ΠΑΟΚ και Μεϊτέ μπαίνει στο χειρουργείο ο Γάλλος χαφ

Ο 32χρονος άσος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του τραυματισμού του στο ίσχιο

Με κοινή απόφαση ΠΑΟΚ και Μεϊτέ μπαίνει στο χειρουργείο ο Γάλλος χαφ
Η απόφαση στον ΠΑΟΚ για τον Σουαλιό Μεϊτέ πάρθηκε. 

Όπως έγινε γνωστό, με κοινή απόφαση του συλλόγου αλλά και του Γάλλου χαφ, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού που έχει στο ισχίο. 

Ο Μεϊτέ αναμένεται να κάνει την επέμβαση τις επόμενες ημέρες και από εκεί και πέρα θα αρχίσει αμέσως την αποκατάστασή του. 

Το πρόβλημα αρχικά έγιναν προσπάθειες να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Με θεραπεία και ειδική διαχείριση. 

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο ΠΑΟΚ και ο παίκτης, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για χειρουργική επέμβαση.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης