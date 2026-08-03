Με κοινή απόφαση ΠΑΟΚ και Μεϊτέ μπαίνει στο χειρουργείο ο Γάλλος χαφ
Με κοινή απόφαση ΠΑΟΚ και Μεϊτέ μπαίνει στο χειρουργείο ο Γάλλος χαφ
Ο 32χρονος άσος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του τραυματισμού του στο ίσχιο
Η απόφαση στον ΠΑΟΚ για τον Σουαλιό Μεϊτέ πάρθηκε.
Όπως έγινε γνωστό, με κοινή απόφαση του συλλόγου αλλά και του Γάλλου χαφ, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού που έχει στο ισχίο.
Ο Μεϊτέ αναμένεται να κάνει την επέμβαση τις επόμενες ημέρες και από εκεί και πέρα θα αρχίσει αμέσως την αποκατάστασή του.
Το πρόβλημα αρχικά έγιναν προσπάθειες να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Με θεραπεία και ειδική διαχείριση.
Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο ΠΑΟΚ και ο παίκτης, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για χειρουργική επέμβαση.
Όπως έγινε γνωστό, με κοινή απόφαση του συλλόγου αλλά και του Γάλλου χαφ, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού που έχει στο ισχίο.
Ο Μεϊτέ αναμένεται να κάνει την επέμβαση τις επόμενες ημέρες και από εκεί και πέρα θα αρχίσει αμέσως την αποκατάστασή του.
Το πρόβλημα αρχικά έγιναν προσπάθειες να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Με θεραπεία και ειδική διαχείριση.
Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο ΠΑΟΚ και ο παίκτης, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για χειρουργική επέμβαση.
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